Șerban: Investițiile consolidează poziția Portului Constanța ca hub logistic regional

În Portul Constanța au fost prezentate noi investiții importante în infrastructura portuară, anunță ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, care a efectuat o vizită împreună cu secretarul de stat Horațiu Cosma și directorul general al Portului, Mihai Teodorescu.

Un prim obiectiv finalizat este extinderea drumului adiacent digului de sud, pe o lungime de 1,7 kilometri, cu o bandă suplimentară de 4,5 metri, care permite circulația pe patru benzi prin Poarta 14. Lucrarea, realizată de asocierea HEILBRON PRODUKT SRL – Building Design 2000 Top SRL în doar zece luni și finanțată cu peste 4 milioane de lei din fondurile Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, are ca efect fluidizarea accesului, reducerea congestiilor și creșterea siguranței traficului.

Totodată, au început lucrările de reparații capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 și 5. Construit în anul 1984, acesta intră într-un amplu proces de reabilitare, derulat de asocierea HEILBRONN PRODUKT SRL – G&M Road Building Engineering SRL. Proiectul are o valoare de peste 37 milioane de lei și vizează prelungirea duratei de viață a construcției, asigurând condiții sigure și confortabile de circulație peste liniile de cale ferată și drumurile din zona molurilor.

Ministrul Ciprian Șerban a subliniat că aceste investiții consolidează poziția Portului Constanța ca hub logistic regional și demonstrează angajamentul autorităților pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne, capabile să susțină economia și conectivitatea regiunii.