Societatea Timișoara îi cere lui Nicușor Dan să îl susțină pe Ilie Bolojan în confruntarea cu PSD

Societatea Timișoara îi cere președintelui Nicușor Dan să îl susțină pe Ilie Bolojan în fața atacurilor PSD

Solicitarea a fost formulată într-un comunicat al organizației, cunoscută pentru Proclamația de la Timișoara din 1990, document prin care cerea lustrația foștilor comuniști și securiști.

În document, Societatea Timișoara afirmă că îl susține „total” pe șeful Executivului și apreciază că prezența lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului este „esențială pentru menținerea direcției corecte de dezvoltare a statului român”. Reprezentanții organizației susțin că actualul premier trebuie să primească în continuare încrederea necesară pentru a continua direcția pro-europeană și reformele începute.

„Cerem partidelor din actuala coaliție și Președintelui României să dea dovadă de responsabilitate în aceste momente grele și să-i acorde în continuare încredere premierului Ilie Bolojan pentru a continua direcția pro-europeană și reformele începute”, se arată în comunicatul semnat de Consiliul de conducere al Societății Timișoara.

Apelul vine pe fondul incertitudinilor privind susținerea politică de care se mai bucură premierul. În ultimele zile, președintele Nicușor Dan a evitat să spună direct dacă îl mai susține public pe Ilie Bolojan în funcție. Într-o conferință de presă susținută miercuri, șeful statului a arătat că, potrivit Constituției, un prim-ministru trebuie să aibă sprijinul unei majorități parlamentare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul pe care îl conduce va organiza pe 20 aprilie o consultare în rândul a 5.000 de membri pentru a decide dacă formațiunea mai rămâne sau nu la guvernare. Liderul social-democrat a subliniat că decizia finală va reflecta voința membrilor.