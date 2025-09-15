Sorin Grindeanu cere controale la comercianți: Suspiciuni de majorări ilegale de prețuri

Sorin Grindeanu cere ANAF să înceapă controale la comercianți, suspectând că aceștia au majorat prețurile pentru a justifica neprelungirea plafonării adaosului comercial de la 1 octombrie.

Grindeanu consideră că măsura plafonării adaosului la 20% pentru alimentele de bază a fost benefică, contribuind la scăderea inflației și protejând puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii.

El cere verificarea a trei aspecte: dacă adaosul comercial la alimente de bază respectă limita de 20%, dacă adaosul pe lanțul de distribuție nu depășește 5%, și dacă au fost respectate interzicerile de refacturare către procesatori pe toată perioada măsurii.

ANAF trebuie să prezinte urgent un raport cu rezultatele controalelor către coaliția de guvernare. Grindeanu sugerează că există o strategie a unor comercianți de a sabota măsura prin majorări anticipate de prețuri.