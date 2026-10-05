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Șoșoacă, după consultările cu Nicușor Dan: „România va ajunge în sfera de influență a Rusiei. Învățați rusă!”

Diana Șoșoacă a declarat luni, la ieșirea de la consultările de la Palatul Cotroceni, că i-a vorbit președintelui Nicușor Dan despre vizitele sale în Rusia și i-a prezentat o afirmație potrivit căreia România ar urma, „în termen mediu”, să ajungă în BRICS și ar fi intrat în „sfera de influență a Federației Ruse”. Nu există însă, în acest moment, informații publice oficiale care să confirme o asemenea înțelegere privind România
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Marius Vale
05 oct. 2026, 18:20, Politic
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Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a făcut declarațiile după aproximativ 34 de minute de discuții cu Nicușor Dan, în cadrul noii runde de consultări organizate luni, 5 octombrie, pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Consultările au loc după ce Parlamentul a respins Cabinetul propus de Siegfried Mureșan.

„Am adus la cunoștință și ce fac eu pe la ruși și cum o să mă tot duc pe la ruși și pe la americani și pe la chinezi”, a declarat Diana Șoșoacă după întâlnirea cu Nicușor Dan.

Șefa SOS România a continuat susținând că i-ar fi comunicat președintelui informații despre presupuse negocieri între Statele Unite și Federația Rusă.

„Am adus la cunoștință, pentru că nu știa, că în ultimele negocieri dintre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă s-a hotărât ca România, într-un timp, în termen mediu, să ajungă în BRICS. Și evident am căzut în sfera de influență a Federației Ruse”, a spus Șoșoacă.

Ea și-a încheiat declarația pe acest subiect cu mesajul: „Puneți mâna și învățați rusă!”.

Declarația Dianei Șoșoacă privind o presupusă decizie americano-rusă ca România să intre în BRICS nu este susținută de dovezi.

BRICS reunește în prezent state precum Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Iran, Egipt, Etiopia, Emiratele Arabe Unite, Indonezia și Arabia Saudită. Printre parteneri se numără Belarus, Bolivia, Kazahstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailanda, Uganda, Uzbekistan și Vietnam. România nu apare pe aceste liste.

Nici afirmația potrivit căreia România ar fi fost plasată într-o „sferă de influență” a Federației Ruse în urma negocierilor dintre Washington și Moscova nu este confirmată de informații publice oficiale.

Șoșoacă s-a autopropus premier

În timpul discuției de la Cotroceni, Diana Șoșoacă a susținut și organizarea alegerilor anticipate, dar a admis că, înainte de acestea, România are nevoie de un guvern cu puteri depline.

„Nu îl recunosc ca președinte”

Șoșoacă a reiterat la Cotroceni că nu îl recunoaște pe Nicușor Dan drept președinte al României și a reluat criticile la adresa Curții Constituționale, la doi ani de la decizia prin care candidatura sa la alegerile prezidențiale din 2024 a fost respinsă.

Delegația SOS România s-a prezentat îmbrăcată în negru la consultări, Șoșoacă afirmând că este vorba despre un gest simbolic prin care partidul marchează ceea ce consideră a fi „dispariția statului de drept” și a democrației din România.

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