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Șoșoacă explică de ce un eventual mandat al lui Veștea nu ar fi constituțional

Într-o intervenție în direct la B1, lidera SOS, Diana Șoșoacă, a explicat de ce nu ar fi constituțional un eventual mandat de premier al lui Adrian Veștea. La fel ca multe dintre vocile de pe scena politică, Șoșoacă spune că Nicușor Dan ar trebuit să organizeze consultări separate.
Șoșoacă explică de ce un eventual mandat al lui Veștea nu ar fi constituțional
Foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Daiana Rob
18 iun. 2026, 11:32, Politic
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„Tomac n-avea ce să facă, pentru că, în momentul în care a discutat cu partidele, iar partidele au spus că nu-l votează. (…) După ce Tomac și-a depus mandatul, conform Constituției României Președintele trebuia să cheme din nou partidele la Consultări la Cotroceni”, a afirmat Șoșoacă. 

Aceasta este de părere că mandatul lui Veștea încalcă Constituția.

„Această numire a lui Veștea este lovită de nulitate absolută. Este încălcată Constituția. Nu au fost chemate din nou partidele. Dar nu cred că e culpabil aici (n.r. – Nicușor Dan), pentru că în Constituție nu se menționează literalmente că este obligat”, explică Șoșoacă. 

Fiind de profesie avocat, ea a explicat și cum se interpretează legile în drept.

Noi luăm în integralitate absolut tot ceea ce înseamnă la un capitol și interpretăm și în sensul pe care l-a avut Constituția și îl are. Deci era obligat, pentru fiecare propunere, să discute din nou”, susține Șoșoacă. 

Ea susține că Guvernul Veștea nu poate fi constituțional.

„Veștea, și dacă-l învestește, nu poate fi un Guvern legal și constituțional”, susține Șoșoacă.

Reamintim că anunțul de desemnare a lui Adrian Veștea, membru PNL, în funcția de premier, a fost dat de Nicușor Dan duminică, atunci când Tomac și-a depus mandatul, anunțând că renunță la funcția de premier.

Numirea lui Veștea a venit „pe nepusă masă”, agravând scindarea din rândul liberalilor. Reamintim că Ciprian Ciucu, vicepreședintele PNL a precizat că liberalii nu au fost consultați înainte de numirea lui Veștea în funcția de premier.

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