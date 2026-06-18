Șoșoacă explică de ce un eventual mandat al lui Veștea nu ar fi constituțional

„Tomac n-avea ce să facă, pentru că, în momentul în care a discutat cu partidele, iar partidele au spus că nu-l votează. (…) După ce Tomac și-a depus mandatul, conform Constituției României Președintele trebuia să cheme din nou partidele la Consultări la Cotroceni”, a afirmat Șoșoacă.

Aceasta este de părere că mandatul lui Veștea încalcă Constituția.

„Această numire a lui Veștea este lovită de nulitate absolută. Este încălcată Constituția. Nu au fost chemate din nou partidele. Dar nu cred că e culpabil aici (n.r. – Nicușor Dan), pentru că în Constituție nu se menționează literalmente că este obligat”, explică Șoșoacă.

Fiind de profesie avocat, ea a explicat și cum se interpretează legile în drept.

„Noi luăm în integralitate absolut tot ceea ce înseamnă la un capitol și interpretăm și în sensul pe care l-a avut Constituția și îl are. Deci era obligat, pentru fiecare propunere, să discute din nou”, susține Șoșoacă.

Ea susține că Guvernul Veștea nu poate fi constituțional.

„Veștea, și dacă-l învestește, nu poate fi un Guvern legal și constituțional”, susține Șoșoacă.

Reamintim că anunțul de desemnare a lui Adrian Veștea, membru PNL, în funcția de premier, a fost dat de Nicușor Dan duminică, atunci când Tomac și-a depus mandatul, anunțând că renunță la funcția de premier.

Numirea lui Veștea a venit „pe nepusă masă”, agravând scindarea din rândul liberalilor. Reamintim că Ciprian Ciucu, vicepreședintele PNL a precizat că liberalii nu au fost consultați înainte de numirea lui Veștea în funcția de premier.