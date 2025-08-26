Moșteanu spune că Steaua trebuie să rămână echipa Armatei, dar își dorește investitori privați

„Armata are acest brand frumos, brandul Steaua, care trebuie să rămână al Armatei și lângă el trebuie să vină un investitor cu un contract solid, cu o disponibilitatea de a investi, pentru că este un business fotbalul. Și împreună să facem această echipă, al cărui investitor trebuie să aibă și managementul echipei”, a precizat Moșteanu.

Moșteanu își dorește un contract solid pentru viitorii investitori Steaua

Ministrul Apărării consideră că Steaua are nevoie de un contract solid pentru viitorii investitori, pentru ca situația cu Gigi Becali să nu se mai repete. „Noi, printr-un contract solid, ne asigurăm că orice s-ar întâmpla, nu se mai întâmplă ce s-a întâmplat în povestea veche cu Gigi Becali, adică brandul rămâne al Ministerului, al Armatei. În cazul în care investitorul nu își îndeplinește obligațiile, brandul rămâne la noi, iar el își vede de drum. (…) Trebuie să identificăm căile juridice și să facem pașii juridici(…)”, a precizat Moșteanu.

Moșteanu își dorește performanță din bani privați

Moșteanu a precizat că nu este de acord ca echipa să fie finanțată mai mult din bani publici. „Eu nu sunt de acord ca echipa de fotbal să fie finanțată mai mult din bani publici și cred că asta e singura cale spre performanță.

Ministrul s-a declarat nemulțumit. „Nu văd niciun sens să bagi bani într-un brand atât de frumos să fie primul în divizia a II-a. Nu, trebuie să fie primul în divizia I, dar pentru asta trebuie o finanțare solidă și un management privat”, a precizat Moșteanu.