Stelian Bujduveanu anunță deschiderea a două noi șantiere pentru modernizarea rețelei de termoficare

Printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Bujduveanu a anunțat că primul obiectiv, Magistrala 1 Sud, are o lungime de 2 kilometri, care asigură alimentarea cu agent termic a locuințelor de pe Bulevardele Basarabia, Chișinău și 1 Decembrie.

Al doilea obiectiv este Magistrala III Sud, cu o lungime de 2,1 kilometri, ce furnizeaza agent termic imobilelor de pe străzile Matei Basarab, Calea Călărași și Bulevardul Decebal.

„Lucrările sunt finanțate în proporție de 85% cu fonduri nerambursabile de la Ministerul Dezvoltării, sunt executate de SC Energomontaj SA și au un termen de finalizare de 12 luni”, se arată în mesajul publicat de edilul interimar pe Facebook.

Acesta a mai anunțat că în București sunt în desfășurare 30 de mari șantiere dedicate modernizării sistemului centralizat de termoficare.