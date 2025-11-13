Ciprian Ciucu, despre colaborarea cu Nicușor Dan: Am pierdut banii aceia, 2 milioane de euro

„Vedeți dumneavoastră, primarii de sector sunt primari aleși. Au consiliul local, au bugete proprii. Ei nu sunt subordonați primarului general, ci sunt mai degrabă coordonați decât primarul general. Aici contează foarte mult și abilitățile și umane, dar și de leadership ale primarului general”, a spus Ciucu, despre relația cu PMB, joi, la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, găzduită de gandul.ro.

Acesta a relatat un eveniment prin care a pierdut finanțarea pentru un proiect deoarece primarul general de la aceea vreme, Nicușor Dan nu a aprobat un PUZ.

„Noi avem în sistemul de protecție niște tineri copii care sunt fără părinți. Ori au plecat de acasă și părinții au fost decăzut din drepturi, ori au rămas orfani. De multe ori e un risc mult mai mare de eșec social și să nu se integreze în societate pentru că nu au căzut într-o familie care să-i susțină. Și noi am făcut rost de bani din PNRR Pentru a construi locuințe pentru acești tineri care vin din sistemul de protecție 2 milioane de euro, 10 milioane de lei. Era nevoie de un PUZ pentru acele locuințe. În lipsa PUZ-ului nu am mai putut să atragem bani. Doi ani nu s-a pus niciun PUZ pe ordinea de zi”, a spus primarul Sectorului 6.