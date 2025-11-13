Prima pagină » Știrile zilei » Ciprian Ciucu, despre colaborarea cu Nicușor Dan: Am pierdut banii aceia, 2 milioane de euro

Ciprian Ciucu, despre colaborarea cu Nicușor Dan: Am pierdut banii aceia, 2 milioane de euro

Candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că a pierdut finanțare de 2 milioane de euro din PNRR destinată construirii de locuințe pentru tinerii din sistemul de protecție din cauza refuzului Primăriei Generale, condusă de Nicușor Dan, de a aproba un PUZ.
Ciprian Ciucu, despre colaborarea cu Nicușor Dan: Am pierdut banii aceia, 2 milioane de euro
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
13 nov. 2025, 17:00, Politic

„Vedeți dumneavoastră, primarii de sector sunt primari aleși. Au consiliul local, au bugete proprii. Ei nu sunt subordonați primarului general, ci sunt mai degrabă coordonați decât primarul general. Aici contează foarte mult și abilitățile și umane, dar și de leadership ale primarului general”, a spus Ciucu, despre relația cu PMB, joi, la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, găzduită de gandul.ro

Acesta a relatat un eveniment prin care a pierdut finanțarea pentru un proiect deoarece primarul general de la aceea vreme, Nicușor Dan nu a aprobat un PUZ. 

„Noi avem în sistemul de protecție niște tineri copii care sunt fără părinți. Ori au plecat de acasă și părinții au fost decăzut din drepturi, ori au rămas orfani. De multe ori e un risc mult mai mare de eșec social și să nu se integreze în societate pentru că nu au căzut într-o familie care să-i susțină. Și noi am făcut rost de bani din PNRR Pentru a construi locuințe pentru acești tineri care vin din sistemul de protecție 2 milioane de euro, 10 milioane de lei. Era nevoie de un PUZ pentru acele locuințe. În lipsa PUZ-ului nu am mai putut să atragem bani. Doi ani nu s-a pus niciun PUZ pe ordinea de zi”, a spus primarul Sectorului 6. 

 

Citește și

Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care își schimbă radical viața până pe 16 noiembrie, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Noi acuzații la adresa dr. Cristian Andrei: alte șapte femei povestesc abuzuri în timpul ședințelor de terapie, în cazuri întinse pe 20 de ani
Libertatea
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CSID
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor