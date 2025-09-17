Stelian Bujduveanu vrea să crească folosirea bicicletei în Bucureşti

„Am avut plăcerea să mă întâlnesc cu primarul oraşului Poznań, Jacek Jaśkowiak. Am avut un dialog constructiv despre dezvoltarea urbană şi soluţiile pe care le aplică administraţiile locale europene”, a scris Bujduveanu, luni, într-o postare pe Facebook.

Dialogul s-a concentrat pe aspecte esenţiale ale administraţiei urbane moderne. „Am discutat despre infrastructură, fluidizarea traficului şi modernizarea transportului public cu mijloace nepoluante”, a precizat primarul interimar.

Punctul central al întâlnirii l-a reprezentat mobilitatea alternativă, domeniu în care oraşul polonez a înregistrat rezultate remarcabile. „Un subiect deosebit de interesant a fost mobilitatea alternativă: Poznań a crescut utilizarea bicicletei de la 2% la 20% prin investiţii în infrastructură şi politici dedicate – un model pe care mi-l doresc şi pentru Bucureşti”, a declarat Bujduveanu.