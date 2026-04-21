STENOGRAME. Tensiuni în ședința PNL. Nicoleta Pauliuc cere o rezoluție anti-AUR, SOS și POT. Adrian Veștea lansează săgeți către Ilie Bolojan și USR

Conform unor stenograme din interiorul Biroului Politic Național, prim-vicepreședintele PNL, Nicoleta Pauliuc, a cerut interzicerea oricăror negocieri cu partidele suveraniste (AUR, SOS, POT), în timp ce fostul ministru al Dezvoltării, Adrian Veștea, a respins criticile lui Ilie Bolojan și a atras atenția asupra dificultăților unei colaborări cu USR.

Nicoleta Pauliuc cere vot statutar împotriva negocierilor cu suveraniștii

În cadrul ședinței, Nicoleta Pauliuc i-a cerut explicații președintelui partidului referitor la zvonurile privind un guvern minoritar și posibile discuții cu formațiunile suveraniste. Aceasta a subliniat că PNL și-a construit în ultimii 5 ani un discurs clar anti-AUR și a avertizat asupra costurilor de imagine și doctrinare.

„Domnule președinte, ați zis că România poate funcționa cu un guvern minoritar. Ați început negocierile pentru formarea unei majorități? Ați început discuțiile cu SOS, AUR, POT?”, a întrebat Pauliuc.

„În ultimii 5 ani am construit față de AUR o imagine corectă: că e rusofil, că nu ne așezăm la masa cu ei, că trebuie să-i scoatem în afara legii. Dacă începem negocieri cu ei, este o problemă de imagine și doctrinară. Încep alegeri parlamentare în multe state din UE. Avem nevoie de fonduri.”

Prim-vicepreședintele PNL a reamintit episodul din 2021, când USR a votat o moțiune de cenzură alături de AUR, mișcare pentru care „a plătit mulți ani politic”. Totodată, ea a invocat poziția președintelui Nicușor Dan, subliniind că acesta a exclus numirea unui premier susținut de voturile AUR.

Pentru a tranșa problema, Pauliuc a depus un proiect de rezoluție pe care l-a cerut supus la vot.

„Vă propun să votăm: în temeiul statutului să adoptăm că nu susținem discuții și negocieri cu SOS, POT, AUR, nici direct, nici indirect. Dacă asta se va întâmpla, trebuie să supunem în prealabil votului BPN. Asta protejează și PNL, și pe președintele Nicușor Dan”.

Adrian Veștea îi răspunde lui Ilie Bolojan: „Nu am fost marionete”

Pe de altă parte, discuțiile au scos la iveală și o fractură internă legată de evaluarea guvernării trecute. Adrian Veștea, liderul PNL Brașov și fost ministru, a avut o intervenție care a vizat direct declarațiile recente ale lui Ilie Bolojan (n.r. conform cărora liderii PNL ar fi acționat ca niște „marionete” până în 2024).

„Înțeleg că până în 2024 la nivelul PNL am fost marionete. În ceea ce mă privește, mă simt cu inima împăcată. Noi, miniștrii PNL, am respectat principiile și am pus în practică tot ce ne-au stabilit colegii noștri care mergeau la ședințele de coaliție. Nu am fost marionete”, a replicat tranșant Veștea.

Scepticism privind „polul de dreapta” și colaborarea cu USR

Referitor la formarea unui pol de dreapta, Veștea a dat exemplul filialei pe care o conduce, amintind de relația tensionată cu USR la nivel local.

„Eu sunt din Brașov, mandatul trecut a câștigat USR primăria Brașov, dar ultimul mandat PNL l-a câștigat. Noi am colaborat cu USR și mereu am avut piedici din partea lor. Când am făcut, de exemplu, aeroportul, mereu petiții și alte tergiversări”, a explicat fostul ministru al Dezvoltării.

În finalul intervenției sale, Adrian Veștea a cerut conducerii partidului o strategie clară de reorganizare internă înainte de a purta negocieri externe.

„Avem peste 1500 de primari, trebuie să ne implicăm mai mult în organizațiile județene, avem conduceri interimare. (…) Trebuie să ne organizăm înainte să vorbim de coaliții. Să evaluăm lucrurile”, a concluzionat Veștea.

Emil Boc respinge o subordonare față de USR: „PNL să nu fie cățelușul de companie”

La rândul său, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a avut o intervenție dură referitoare la negocierile pentru formarea unei coaliții de dreapta, vizând direct relația cu USR. Potrivit stenogramelor, Boc a precizat clar că PNL este interesat de atragerea votanților USR, dar a respins o alianță ideologică.

„Noi vrem electoratul USR, nu vrem ideologic USR. Din nefericire, USR nu are capacitatea să dea tonul unei guvernări în țară sau în comunități locale. Trebuie să fie o colaborare parlamentară cu ei, dar fiecare cu electoratul propriu”, a afirmat Emil Boc în ședință, avertizând conducerea ca „PNL să nu fie cățelușul de companie al USR”.

Totodată, edilul din Cluj a anticipat un blocaj în formarea unei noi majorități rapide, pregătind partidul pentru un scenariu de tranziție.

„Cel mai probabil va urma un guvern interimar. Vom avea 45 de zile ca PNL să demonstreze ce poate face. Să arătăm că oamenii nu sunt doar cifre și statistici. Unele greșeli puteam să nu le facem. Trebuie să arătăm oamenilor că ne pasă de ei”, a concluzionat Boc, cerând o schimbare de atitudine și discurs din partea liberalilor.