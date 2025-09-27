SUA revocă viza președintelui Columbiei după un discurs anti-Trump

Statele Unite au anunțat că vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro din cauza „acțiunilor incendiare” de la o manifestație pro-palestiniană din New York.

Petro a fost filmat vorbind prin megafon unei mulțimi, chemând „națiunile lumii” să contribuie cu soldați pentru o armată „mai mare decât cea a SUA”, informează AFP.

Momentul controversat a venit când liderul de stânga le-a cerut soldaților americani să nu „îndrepte armele către umanitate” și să nu asculte ordinele lui Trump.

„Astăzi, președintele columbian a stat pe o stradă din New York și a îndemnat soldații americani să nu se supună ordinelor și să incite la violență”, a declarat Departamentul de Stat american pe X.

Petro, primul președinte de stânga din istoria Columbiei, se afla la New York pentru Adunarea Generală ONU, unde a criticat dur administrația Trump. El susține că deține cetățenie italiană și nu are nevoie de viză americană.

Tensiunile dintre cele două țări aliате s-au agravat recent după ce Trump a retras certificarea Columbiei ca partener în lupta anti-drog și a trimis vase de război în Caraibe.