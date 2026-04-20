Surse: Ciprian Ciucu le-a transmis liberalilor că PSD „și-a săpat singur propria groapă” și încearcă să atragă și PNL

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu ar fi avut un discurs dur în ședința liberalilor, în care a avertizat că partidul se află într-un moment decisiv și că direcția aleasă în următoarele luni va influența viitorul formațiunii, potrivit surselor Mediafax,
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
20 apr. 2026, 19:57, Politic

Conform surselor Mediafax, Ciucu a susținut în ședința liberalilor că PSD „și-a săpat singur propria groapă” și încearcă să atragă și PNL în același declin, în contextul în care social-democrații „nu mai sunt ce au fost” și „se duc în cap”.

Liderul liberal le-ar fi spus colegilor că miza următoarelor luni este una majoră pentru viitorul partidului și că preferă să rămână cu „conștiința împăcată” că a fost luată decizia corectă pentru a duce mai departe generația politică actuală.

În intervenția sa, Ciucu ar fi pledat pentru un PNL puternic, capabil să fie partid major într-o alianță cu formațiuni mai mici, și nu „brelocul PSD”. El ar fi afirmat că liberalii au fost aproape să ajungă partidul mai mic și că, fără „turul de forță” făcut de Ilie Bolojan, PNL ar fi obținut un scor mai slab decât USR.

Sursele mai spun că Ciprian Ciucu a respins ideea că liberalii ar purta responsabilitatea pentru actuala criză, susținând că „nu noi am aruncat România în criză” și că partidul trebuie „să își recupereze sufletul”.

Acesta ar fi transmis că în PNL fiecare a fost liber să se exprime și că partidul trebuie acum să decidă limpede ce direcție dorește să urmeze. Potrivit lui Ciucu iberalii au de ales între „a-și regăsi drumul de liberali” și a accepta statutul de al doilea partid.

Ciucu ar fi mai spus în ședință, potrivit surselor Mediafax, că PNL nu a început atacurile la adresa partenerilor de coaliție și că liberalii au dat dovadă „de prea mult bun-simț”, deși au fost ținta unor atacuri repetate.

