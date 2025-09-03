Tanczos Barna, despre reforma în administrația locală: Nu înseamnă pur și simplu concediere de persoane

În cadrul unei emisiuni la Antena 3 CNN, vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că „reforma nu înseamnă pur și simplu concediere de persoane” și că este necesar „să vedem, să dimensionăm aparatul local al administrației publice locale, a primăriei în funcție de nevoi și în funcție de serviciile oferite de primărie”.

Tanczos Barna a explicat diferența dintre o primărie care a externalizat serviciile și o alta care lucrează cu propriul personal.

„O primărie dacă are angajați pe pază și nu a externalizat serviciul de pază la nivelul orașului, județului, municipiului, nu poate fi comparată cu o primărie care are 200 de angajați, poliție locală, și de aici vin diferențele. O primărie care a externalizat, știu eu, alte servicii nu poate fi comparată cu o primărie care are tot personalul de la parcuri, grădină (…) Unele primării au angajat tot personalul pe primărie, alte primării au înființat o companie a primăriei și angajații sunt acolo”, a spus vicepremierul.

De asemenea, Tanczos Barna mai spune că reducerea de 10% trebuie să se facă în funcție de fiecare primărie în parte.

„Normal că diferențele de 200-300 de oameni se văd în statistică și dacă faci o reducere cu 10% normal că îl pedepsești pe cel care a ținut angajații în primărie și a generat costuri mai mici”, a conchis vicepremierul.