Tensiuni în PNL după ședința de luni seară. Președintele Consiliului Județean Giurgiu: „Nu putem descărca totul pe primari și să spunem că nu sunt reformatori”

Potrivit unor stenograme, Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, și-a exprimat public nemulțumirea față de criticile venite din interiorul partidului la adresa aleșilor locali, cu trimitere directă la Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

„Dezamăgirea mea vine din faptul că un om pentru care partidul a făcut foarte multe lucruri ca să fie primarul Capitalei, astăzi vine și ne ceartă”, a afirmat Petcu, susținând că succesul electoral din București a fost rezultatul unei strategii asumate colectiv, care a presupus costuri politice semnificative în teritoriu.

Acesta a arătat că absența unor miniștri de la ședință și măsurile controversate care au afectat primarii și organizațiile locale au fost parte a unei strategii deliberate, menite să atragă electorat urban și să slăbească pozițiile USR în marile orașe.

„Dacă ne-am erodat în filiale, am făcut-o pentru un obiectiv clar: câștigarea Primăriei Capitalei”, a spus Petcu.

Liderul liberal a respins ideea că primarii și președinții de organizații județene nu ar fi reformatori sau locomotive electorale, subliniind că aceștia au reușit, în multe localități, să modernizeze partidul și să mențină disciplina politică, în ciuda presiunilor interne.

„Nu putem astăzi să venim să spunem că nu trebuie să stabilim strategia partidului după primari. Am descărcat pe ei măsurile, banii, iar acum descărcăm și guvernarea?”, a mai declarat Petcu, potrivit stenogramelor.

Ședința PNL s-a încheiat cu un mesaj dur transmis către Partidul Social Democrat, liberalii avertizând că, în cazul provocării unei crize guvernamentale, PNL nu va mai putea continua în actuala formulă de coaliție.