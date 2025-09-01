Tomac: Coaliția are obligația să comunice mult mai clar și mai empatic

Guvernul Bolojan își asumă luni răspunderea pentru al doilea pachet de măsuri. Documentul a fost împărțit în cinci pachete separate. În schimb, liderii coaliţiei nu se înțeleg asupra concedierilor din administrația publică.

Eurodeputatul PMP, Eugen Tomac, și-ar fi dorit o dezbatere mai amplă pe pachetele de măsuri: „Mi-aș fi dorit ca toate deciziile pe care le ia Guvernul în momentul de față să aibă o mult mai largă dezbatere în ceea ce privește efectele lor și mizele care stau la baza acestor decizii”.

În opinia sa, „faptul că au împărțit pe mai multe pachete aceste decizii și nu pe un singur pachet integral arată că nici măcar Guvernul nu are totală încredere în măsurile pe care și le asumă, pentru că se teme că la CCR pot apărea, ca de obicei, decizii care resping măsurile propuse de Guvern”.

Eugen Tomac crede că „faptul în sine că ultimul pachet legat de reforma în administrație a fost amânat, din rațiuni de neînțelegeri politice între partidele aflate la guvernare arată că totuși coaliția de guvernare nu este atât de solidă pe cât a dorit să proiecteze în opinia publică”.

Președintele PMP spune că o eventuală rupere a coaliției ar avea consecințe asupra întregii societăți: „Dacă această coaliție va eșua, evident, costurile politice vor fi extrem de dure pentru societatea noastră”.

Eugen Tomac declară că „această coaliție de guvernare are obligația să comunice mult mai mult, mult mai clar și mult mai empatic cu cetățenii. Nu este suficient doar să spui că țara se află în criză, de parcă această criză ar fi fost proiectată de altcineva și nu de cei care se află astăzi la putere. PSD și PNL sunt cei care au luat aceste decizii haotice și absolut nejustificate, când în plin proces electoral, au risipit resursele publice”.