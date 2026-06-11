Tomac: Partidele trebuie să dea dovadă de mai multă flexibilitate. România nu își mai permite blocajul politic

„Îmi doresc ca partidele să dea dovadă de mai multă flexibilitate și responsabilitate, pentru că țara se află într-un moment de impas”, a declarat Tomac, la RFI, după consultările purtate cu formațiunile pro-occidentale și cu parlamentari neafiliați.

Premierul desemnat a spus că a încercat să armonizeze solicitările venite din partea tuturor formațiunilor cu care a discutat și a susținut că soluția propusă de președintele Nicușor Dan, un guvern format din specialiști fără apartenență politică, reprezintă cea mai bună variantă pentru depășirea blocajului actual.

„România are nevoie în clipa de față de un guvern”, a subliniat Tomac.

El a avertizat că întârzierile în formarea Executivului pot avea consecințe financiare majore, în condițiile în care statul român trebuie să îndeplinească până la 31 august jaloanele restante asumate în relația cu Comisia Europeană.

„În lipsa acestor reforme duse până la capăt, România pierde miliarde de euro”, a spus premierul desemnat, adăugând că autoritățile trebuie să fie pregătite și pentru accesarea fondurilor disponibile prin programele europene.

Tomac a invocat și contextul regional complicat, marcat de războiul din Ucraina și de presiunile economice resimțite de populație, argumentând că actualul blocaj politic nu mai poate continua.

Deși a precizat că are o listă completă pentru viitorul Cabinet, inclusiv pentru funcțiile de vicepremier, premierul desemnat s-a declarat deschis unor modificări dacă acestea vor facilita obținerea sprijinului parlamentar necesar.

„Sunt dispus să discutăm inclusiv fiecare nume din cabinetul propus, tocmai pentru că îmi doresc să deblocăm această situație”, a afirmat Tomac.

El a adăugat că acceptă și propuneri venite din partea partidelor, cu condiția ca acestea să vizeze profesioniști din afara formațiunilor politice și să fie făcute „într-o manieră serioasă”.

Potrivit lui Tomac, criteriile esențiale pentru ocuparea funcțiilor ministeriale sunt competența profesională, asumarea responsabilității și împărtășirea acelorași valori și obiective de guvernare.