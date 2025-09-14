Traian Băsescu avertizează: Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!

„Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”, îşi începe fostul preşedinte mesajul pe Facebook.

Băsescu a subliniat că lupta electorală de la Chişinău este extrem de strânsă, pro-europenii şi partidele pro-ruse aflându-se „cap la cap” în sondaje, menţionând că votul decisiv va fi dat de diaspora.

„Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova, dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora”, a declarat fostul şef al statului.

Acesta a amintit că peste un milion de moldoveni locuiesc şi muncesc în state ale Uniunii Europene, mulţi dintre ei având şi cetăţenie română.

„O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei”, notează Traian Băsescu.

În încheierea, acesta a spus că un vot pro-european însemna continuarea drumului către integrarea europeană şi consolidarea securităţii la frontiera estică a UE şi a României.