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Traian Băsescu, despre Adrian Veștea: „Este o prestație de proastă calitate”. Fostul președinte spune că „e îngrozitor” să îl imagineze premier

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că Adrian Veștea nu este potrivit pentru funcția de premier și că prestația acestuia este, pânâ acum, „de proastă calitate”.
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Maria Nițu
16 iun. 2026, 21:12, Politic
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Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a adus critici dure la adresa premierului desemnat Adrian Veștea, marți seară, într-o intervenție la B1 TV.

Întrebat cum i s-a părut activitatea publică a premierului numit de președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea, de până acum, Băsescu a spus că este „de proastă calitate”.

„Este o prestație de proastă calitate. V-l imaginați pe omul ăsta la Bruxelles între șefii de guvern? V-l imaginați așa cam cum arată România, Veștea, cu plăcuța de prim-ministru al Guvernului României? E îngrozitor. Nu vreau să mă gândesc la ce s-ar întâmpla de asta. Sper din tot sufletul să nu formeze un guvern”, a declarat fostul șef al statului.

Fostul președinte a spus că, din punctul său de vedere, principala problemă nu este doar profilul premierului desemnat, Adrian Veștea, ci și ceea ce s-a întâmplat în zilele dinaintea anunțului oficial făcut de Nicușor Dan.

„Însă, marea problemă aici, și mie mi se pare dubios, este acest interval de la discuția președintelui cu Veștea, miercuri, și anunțul făcut duminică, interval în care Tomac era pe la toate televiziunile cu guvernul și cu încercarea de a aduna o majoritate cu care să treacă guvernul. Aici ceva este dubios”, a afirmat Traian Băsescu.

El a mai spus că nu se așteaptă să primească explicații despre ceea ce s-a discutat în acea perioadă, făcând referire la fostul premier desemnat, Eugen Tomac.

„Nu-mi permit să sper că voi afla de la Eugen Tomac chestia asta pentru că știu foarte bine, au o declarație de loialitate față de președintele în funcție și sunt convins că nu o va încălca venind să-mi spună ce-a fost acolo”, a mai declarat fostul președinte.

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