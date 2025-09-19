Traian Băsescu despre instabilitatea politică din Guvern: „Parcă e concurs de demisii”

Băsescu a ironizat declarațiile premierului Ilie Bolojan și ale unor lideri politici, spunând că aceste ieșiri publice creează o imagine de instabilitate care îi îngrijorează pe bancheri.

„Parcă suntem la un concurs de demisii. Bolojan spune că își dă demisia, iar liderii partidelor se întrec în a declara că vor pleca de la guvernare. Aceste instabilități afectează grav încrederea investitorilor și costul dobânzilor”, a declarat Băsescu la România TV.

Fostul președinte a subliniat că bancherii sunt foarte atenți la stabilitatea politică atunci când decid să acorde credite, iar declarațiile de instabilitate pot duce la majorarea dobânzilor.

Referindu-se la situația economică, Băsescu a subliniat că, deși România se confruntă cu o datorie publică ridicată și cu costuri mari pentru plata dobânzilor, nu se află în pragul colapsului economic.

„Economia românească nu se prăbușește. Chiar și cu o datorie de 202 miliarde de euro și cu dobânzi mari, nu suntem pe marginea prăpastiei. Avem o creștere de 27% în sectorul construcțiilor, ceea ce atrage după sine o dezvoltare economică semnificativă, în special în industria de ciment și construcții”, a spus Băsescu.

În ciuda creșterii semnificative a datoriilor publice și a costurilor asociate, Băsescu a afirmat că România se află într-o perioadă de instabilitate, dar nu este în pragul unei crize economice majore.

„Plătim 40 de miliarde de euro doar pe dobânzi, dar economia merge înainte. Trebuie să fim mai puțin alarmiști în privința situației economice”, a concluzionat fostul președinte.