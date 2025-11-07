Prima pagină » Politic » Traian Băsescu, despre dosarele din ultimele zile: Lucrurile par scăpate de sub control

Traian Băsescu, despre dosarele din ultimele zile: Lucrurile par scăpate de sub control

Lucrurile par scăpate de sub control şi foarte mulţi oameni din comunitatea de afaceri spun că a ajuns corupţia la un nivel inimaginabil, spune fostul preşedinte Traian Băsescu despre dosarele din ultimele zile.
Cosmin Pirv
07 nov. 2025, 21:40, Politic

Fostul şef de stat a fost întrebat vineri, la B1TV, despre cazul lui Marius Isăilă, fost senator PSD, care a fost reţinut de DNA pentru cumpărare de influenţă la MApN. A promis 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, susţin procurorii.

„În mod categoric, este un interes pentru contractele posibile în viitorul apropiat de la Ministerul Apărării şi, în mod cert, sunt destui care se oferă să facă, aşa-numitul lobby pe bani, adică să dea spăgi la demnitari. Nu este un lucru nou, numai că acum se pare că a devenit un mod de viaţă în relaţia administraţiei cu comunitatea de afaceri. Se pare că este modalitatea în care se obţin contractele, pentru că s-a întâmplat cu o frecvenţă prea mare”, a spus Traian Băsescu.

El susţine că „lucrurile par scăpate de sub control”.

„Unul mergea în cabinet la premier cu promisiunea, probabil, că va da 1,5 milioane şpagă. Eu cred că erau bani pentru partid, în niciun caz pentru premier. Iar astăzi aflăm de incidentul de la Ministerul Apărării. Lucrurile par scăpate de sub control, dacă vreţi să fiu foarte sincer. Şi foarte mulţi oameni din comunitatea de afaceri spun că a ajuns corupţia la un nivel inimaginabil. Dar uite că se probează”, a adăugat Băsescu.