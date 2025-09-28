Traian Băsescu despre alegerile din Moldova: „Vă aduc aminte că Dodon dormea în anticamera biroului lui Putin ca să aibă ocazia să-i zâmbească slugarnic lui Putin”

Traian Băsescu, analiză la Digi24 pe tema alegerilor din Republica Moldova.

Fostul președinte a comentat că, în eventualitatea unui parlament și, implicit a unui guvern de stânga, relațiile dintre România și Moldova s-ar schimba într-un mod incofortabil pentru noi, având în vedere orientarea pro-Kremlin a socialiștilor moldoveni.

Președintele Băsescu a mai atras atenția asupra faptului că Dodon este prin excelență servil Moscovei, lucru care nu poate aduce României niciun beneficiu.

„Vă aduc aminte că Dodon dormea în anticamera biroului lui Putin”

„Republica Moldova ne asigură nouă o frontieră de est, o frontieră răsăriteană cu un stat prieten, cu un stat frate, dacă vreți, atâta timp cât la Chișinău se află în pozițiile de putere pro-europeni.

În momentul în care majoritatea parlamentară și implicit guvernul ar fi controlat de socialiști, Republica Moldova poate deveni un vecin extrem de incomod, având în vedere că socialiștii sunt total obedienți față de Putin.

Vă aduc aminte că Dodon dormea în anticamera biroului lui Putin ca să aibă ocazia să zâmbească slugarnii când trece Putin la biroul lui.

„S-ar putea profila o Republică Moldova echivalentul Kaliningradului”

Deci, indiscutabil, un guvern socialist și o majoritate soțialistă devin inconfortabile pentru România, iar în această situație putem avea în vedere posibilitatea creșterii unor valențe militare ostile României pe teritoriul Republicii Moldova”

„O creștere a capacității militare din Transnistria ar fi un lucru extrem de incomod pentru noi”

Băsescu a apreciat că riscurile unei astfel de majorități în țara vecină nu sunt deloc de ignorat.

„V-aș aduce aminte că nu-i vorba de nici o invenție. Federația Rusă are depozitul din Transnistria, are militari în Transnistria, uneori face chiar exerciții cu 2000 de militari în Transnistria.

Deci, o creștere a capacității militare a bazei din Transnistria ar fi un lucru extrem de incomod pentru noi și s-ar putea profila o Republică Moldova echivalentul Kaliningradului, dar un Kaliningrad de sud în loc de Kaliningradul din nord.

„Riscurile ar fi extraordinar de mari”

Deci, riscurile ar fi extraordinar de mari și le evaluez așa având în vedere politica extrem de agresivă față de vecini pe care o duce Vladimir Putin.

Pentru că dacă ar fi un om care respectă legile, regulile și toate cutumele internaționale, n-ar fi o problemă.

Noi n-avem frontieră cu Federația Rusă.

Numai că Putin este un președinte agresiv, care își menține puterea și în Federația Rusă prin agresivitatea față de vecini, prin mândria de a face războaie și a cucerii teritorii, fără să le spună rușilor și ce costuri au aceste izbânze ale marelui Putin.

De asemenea, o victorie a socialiștilor și o trecere sub control moscovit a Republicii Moldova este extrem de dificilă și pentru Ucraina.

Infrastructura, aeroportul Chișinău sau infrastructurile rutiere, feroviare, infrastructurile energetice vor putea fi utilizate împotriva Ucrainei”, a comentat acesta.