Traian Băsescu despre corupția din Apărare: Mă tem că se vor pierde multe contracte și mulți bani

Traian Băsescu a declarat despre corupție că „ a ajuns un mod de lucru în aparatul de stat în România”.

„Mă tem că rechinii care bâzie de multă vreme în jurul industriei de apărare și au reușit să o distrugă vor fi primii care vor încerca să captureze, pur și simplu, resursele financiare destinate României pentru un înarmare. Mă tem că se vor pierde multe contracte și mulți bani exact din cauza acestor rechini care încearcă să se interpună în procesul de dotare cu armament a României”, a mai spus fostul președinte, luni, la B1.

El a subliniat că problema corupției din apărare trebuie abordată la nivel guvernamental. Privind introducerea corupției în Strategia Națională de Apărare, Băsescu a spus: „Deocamdată trebuie făcută la nivelul guvernului. Așa. În opinia mea trebuie această discuție trebuie făcută la nivelul guvernului, pentru că membrii guvernului sunt vizat de grupuri de interese, nu neapărat președinția. Și într-o formă de plan de acțiune să fie dusă și validată și în CSAT. Pentru că atunci se creează baza politică pentru a crea condiții de luptă împotriva corupției cu toate mijloacele. Deci inclusiv cu SRI-ul”, punctând că Serviciul de Informații este singura insutție cu „capacitatea informativă” necesară.

Despre implicarea SRI în lupta anticorupție, fostul șef de stat a mai afirmat că ar fi necesară o îmbunătățire a modului de lucru față de implicarea lor din timpul mandatului său.