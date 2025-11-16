Traian Băsescu: „Statul ăsta nu e vinovat chiar pentru toate”

„Statul nu e vinovat chiar pentru tot”, a spus Traian Băsescu la Digi 24, în cazul fetiței de doi ani, care a murit în urma anesteziei, la o policlinică privată. Traian Băsescu a menționat că suspicionează că nu au fost respectate protocoalele și că nu putem vorbi despre o responsabilitate a statului, ci de o slabă pregătire a cadrelor medicale.

Întrebat cum găsește toată această situație extrem de tragică, Traian Băsescu a răspuns:

„Îngrozitor mi s-a părut. Pe de altă parte, fără să știu și să mă bag în condițiile tehnice, în ce trebuia să facă doctorul, ce trebuia să facă asistenta, nu o să mă bag în așa ceva. Dar sunt astfel de incidente când e vorba de anestezie totală.

În experiența mea, am trecut prin câteva anestezii totale cu ocazia operațiilor și se iau măsuri extrem de meticuloase înainte de efectuarea unei astfel de anestezii.

Adică mi-au făcut analizele cum ar fi astăzi și a doua zi înainte să intru în sala de operație s-au mai făcut încă o dată analizele ca să nu fie niciun fel de risc de incompatibilitate.

Chiar dacă eu declaram și sub semnătură, nu am nimic, am mai făcut, n-am… Deci sunt extrem de atenți.

Și incidente au mai apărut cu anesteziile totale, anesteziile generale. Și cred că aici suntem în fața unui incident nefericit.

Nefericit, groaznic, în care dacă au fost lipsă de profesionalism vor stabili cei îndreptăți să facă ancheta profesională”, a spus fostul președinte.

Putem vorbi despre un eșec al statului în acest caz?

„Dacă a fost un incident care a dus la decesul copilașului, vom vedea. Din declarațiile ministrului, acest nou corp al clinicii nu avea încă autorizațiile de funcționare, toate autorizațiile legale. Părinții povestesc că de fapt veneau cu echipamente din celălalt corp, cel care funcționa pe baza tuturor prevederilor.

Ar fi trebuit acea clinică să poată să fie funcțională dacă nu avea până la ultima autorizație, până la ultima virgulă?

Dom’le, de regulă fugim la responsabilitatea statului, una, două. Dar aici vorbim de responsabilitatea unor cadre medicale care nu aveau voie să facă intervenția într-un spațiu și cu instrumente care nu erau autorizate. Deci, până la urmă o să ajungem să spunem că statul e vinovat dacă se surpă un mal de munte.

Statul ăsta nu e vinovat chiar pentru toate. Aici discutăm, trebuia să punem statul în spatele medicilor, în spatele asistentelor. Ce trebuia să aducem cât un polițist când fac intervenția?

Nu, este o chestie de responsabilitate profesională.

Și l-am auzit pe Rogobete că se gândește el cu elanul creator de după nenorocire să ducem tipul ăsta de intervenții în spitale. Domnul Ministru, te informez că stomatologia s-a privatizat de mult. Nu mai ai secții de stomatologie în spitale, iar cei care fac operațiuni de asemenea dificultate trebuie să fie autorizați în clinicile private.

Cele care fac astfel de operațiuni trebuie să fie autorizați”, a spus Băsescu.