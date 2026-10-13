Traian Băsescu propune un Guvern cu toate partidele, inclusiv AUR, sau alegeri anticipate

Într-un mesaj publicat marți pe Facebook, Traian Băsescu și-a exprimat scepticismul în privința posibilității de a forma un guvern stabil în actuala configurație politică, indiferent dacă acesta va fi condus de Luca Niculescu sau de un alt premier desemnat.

„Cu actualul premier desemnat sau cu altul, mă tem că au mai rămas doar două soluții pentru a avea guvern cu o oarecare stabilitate”, a scris fostul șef al statului.

Cele două soluții propuse de Traian Băsescu

Prima variantă indicată de fostul președinte este formarea unui guvern de uniune națională, care să reunească toate partidele participante la alegeri.

„Guvern de uniune națională format din toate partidele care au participat la alegeri”, este prima soluție prezentată de Băsescu.

O asemenea formulă ar presupune o înțelegere politică mult mai largă decât coalițiile discutate până acum, inclusiv între formațiuni care au poziții divergente asupra direcției politice și economice a României.

A doua variantă indicată de fostul președinte este organizarea alegerilor parlamentare anticipate, urmată de formarea unui nou executiv.

„Guvern format în urma alegerilor anticipate”, a transmis Băsescu.

Fostul președinte avertizează că orice formulă de guvernare trebuie să pornească de la problemele urgente ale țării, nu doar de la negocierile pentru împărțirea portofoliilor.

„Soluția adoptată va trebui să țină cont de prioritățile țării și de lista lungă a urgențelor guvernării. Ne place sau nu, asta e!”, și-a încheiat mesajul Traian Băsescu.

Negocierile lui Luca Niculescu, într-un moment decisiv

Declarațiile fostului președinte vin în contextul negocierilor desfășurate de premierul desemnat Luca Niculescu cu partidele parlamentare, pentru identificarea unei formule de guvernare capabile să obțină votul de încredere al Parlamentului.

După consultările cu formațiunile politice, Niculescu a declarat că sunt luate în calcul trei variante: un guvern politic, unul mixt, format din reprezentanți ai partidelor și tehnocrați, sau un executiv predominant tehnocrat.

Premierul desemnat s-a arătat optimist în privința rezultatului negocierilor, dar nu a anunțat încă existența unei majorități parlamentare certe.

Pentru învestire, viitorul Guvern are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament.