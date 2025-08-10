„Trebuie să avem și aici o rânduială”. Bolojan spune că Guvernul a luat decizia corectă de a organiza funeralii pentru Ion Iliescu

„Cred că și în astfel de situații, într-un limbaj simplu, trebuie să avem și aici o rânduială, dacă pot să spun așa, și acest tip de funeralii sunt o procedură care mie mi se pare standard pe care trebuie să o derulăm, pentru că un președinte, indiferent de persoana lui, este un om care a avut milioane de voturi în spate”, a spus Bolojan la Antena 3 CNN.

El spune că nu am mai avut un astfel de deces în ultimii ani și trebuia gândită o procedură standard pentru astfel de situații și „am crezut că a face un lucru în formula în care este el reglementat, este un lucru bun și cred că cu această procedură se setează și pentru anii următori o organizare și pentru aceste evenimente”.

El spune că Guvernul a luat o decizie bună.

„În plus, în astfel de situații cred că e bine să păstrezi o atitudine normală, o atitudine decentă, este ca la o înmormântare în comunitatea ta, dacă ai un respect pentru defunct, pentru familia lui, te duci la înmormântare, dacă nu, îți vezi de treaba ta, dar nu trebuie neapărat să protestezi, să spunem, la poartă. E o chestiune de decență și de normalitate la aceste situații. Guvernul României a luat, cred eu, decizia corectă de a le organiza”, a mai spus șeful Executivului.