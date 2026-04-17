Trump: Israelul nu va mai bombarda Libanul, SUA le interzice să facă acest lucru

Anunțul a fost făcut vineri pe rețeaua Truth Social. Președintele Donald Trump a scris pe rețeaua de socializare că americanii vor lucra cu Libanul pentru a rezolva situația Hezbollah.

„Nicio sumă de bani nu va fi transferată în niciun fel. Această înțelegere nu este în niciun fel supusă obligațiilor Libanului, dar SUA vor lucra separat cu Libanul și vor rezolva situația Hezbollah într-un mod corespunzător”, a transmis Trump.

Președintele american a mai spus că bombardamentele din Liban se vor opri.

„Israelul nu va mai bombarda Libanul. SUA le interzice să facă acest lucru. Ajunge”, a adăugat Donald Trump.

Un armistițiu de 10 zile între Israel și gruparea Hezbollah din Liban a intrat în vigoare vineri. Iranienii au condiționat negocierile cu americanii de armistițiul privitor la Liban.