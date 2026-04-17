Trump susține că Iranul a acceptat să renunțe la sprijinirea grupărilor Hezbollah și Hamas

Președintele SUA, Donald Trump, susține că Iranul a acceptat să renunțe la sprijinirea unor grupări precum Hezbollah și Hamas. Ca urmare, un acord de pace între SUA și Iran ar putea fi anunțat curând.
Petru Mazilu
17 apr. 2026, 22:03, Politic

Președintele Donald Trump a declarat într-un interviu telefonic că Iranul „a fost de acord cu tot” și va colabora cu SUA pentru a elimina uraniul îmbogățit, potrivit CBS News.

El a insistat că acest lucru nu va implica trupe americane. Dar când a fost întrebat cine îl va recupera, a spus „oamenii noștri”. Președintele a mai spus că materialul va fi transportat în SUA.

Totodată, Donald Trump a dezvăluit că Iranul a fost de acord să înceteze să sprijine grupări teroriste precum Hezbollah și Hamas.

Întrebat când va anunța acordul de pace, Trump a spus că cele două părți se întâlnesc în acest weekend și că SUA își vor continua blocada „până când discuțiile se vor finaliza”.

