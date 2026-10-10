Turcan, atac la Grindeanu: Vrea să guverneze cu partea PSD-izată din PNL, să-i aleagă el cu penseta

„Sorin Grindeanu nu spune pe șleau ce vrea, de fapt: să guverneze cu partea PSD-izată din PNL, să-i aleagă el cu penseta pe cei de-ai lui din PNL și să se așeze la masă, cu principala preocupare sa-i înlăture pe Ilie Bolojan și pe cei care nu mai vor PSD în interiorul PNL”, a scris, Turcan, într-o postare publicată pe Facebook.

Deputata susține că ar exista „presiuni” asupra lui Sorin Grindeanu sau a premierului desemnat, Luca Niculescu, pentru a fi format un guvern cu aripa „social-democrată” din interiorul PNL.

„Sincer, nici nu vreau să mă gândesc ce presiuni se fac asupra lui Sorin Grindeanu sau asupra premierului desemnat pentru a se forma un guvern cu aripa PSD-istă din PNL”, scrie Turcan.

Deputata liberală acuză că în cazul desemnărilor lui Luca Niculescu și Adrian Veștea în funcția de premier, președintele Nicușor Dan a mizat „doar pe ruperea PNL”.

„Oare de ce, în toate desemnările făcute din convingere – adică Veștea și Niculescu (…) – președintele Nicușor Dan mizează doar pe ruperea PNL?”, a întrebat Turcan retoric.

Ea nu l-a inclus pe Mureșan în argumentul său, afirmând că „s-a văzut de la o poștă că a lipsit voința reală”.

„Oare de ce, în tot tabloul desemnărilor și al guvernelor, nu s-a pus nicio secundă problema fracturării PSD?”, a continuat deputata liberală.

Mesajul vine la doar o zi după ce deputata a acuzat că liderul social-democrat „se încurcă în declarații”, acuzând că PSD dorește ruperea colaborării dintre USR și PNL.