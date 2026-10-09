Raluca Turcan, despre Sorin Grindeanu: O lipsă de coerență mai mare rar poți să vezi în politică. Ce spune despre Luca Niculescu

Într-o postare încărcată pe Facebook, Raluca Turcan a scris, cu privire la Sorin Grindeanu, că „o lipsă de coerență mai mare cred că rar poți să vezi în politică”.

„Se încurcă în propriile lui argumente și declarații”, afirmă ea.

Potrivit acesteia, liderul PSD „nu mai știe cum să spună lucrul pe care, de fapt, îl tot așteaptă:

• Ilie Bolojan să nu mai fie liderul PNL.

• PSD să guverneze cu PNL-iștii pe care îi alege el, cei convenabili și compatibili cu PSD.

• PNL să rupă colaborarea cu USR.

• PSD-iștii lui să controleze guvernul. Și resursele. Să fie singuri la guvernare. Să se umple cutiile cu pantofi.

• Să mai semneze niște protocoale pe care nu le respectă.

• Să fie în continuare mufați la bani publici și sinecuri, până în măduva instituțiilor din România”.

Turcan susține că acesta „este singurul lor plan. De la bun început. Și nu mai au variante coerente prin care să tot spună asta”.

„Îmi pare rău că Luca Niculescu trebuie să experimenteze acest plan al PSD”, a adăugat ea.

Aceasta a transmis că așteaptă să vadă echipa de miniștri pe care o propune.

„Vom vedea dacă acceptă să fie parte a planului. Vom vedea dacă oferta prezentată românilor este cea prin care predăm guvernarea celor care au contribuit la dezastrul economic pe care a trebuit să-l corecteze guvernul Bolojan, cu sacrificii și eforturi uriașe din partea românilor. Sper ca nu!”, a spus Turcan.

„Dacă doresc votul nostru în Parlament, mai bine să ne spună clar și transparent ce doresc. Căci în argumentațiile de fațadă se încurcă rău de tot”, a conchis Raluca Turcan.