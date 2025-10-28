Un deputat cere MAE „clarificări și măsuri urgente” pentru liceele românești din Cernăuți

În documentul transmis Ministerului Afacerilor Externe, deputatul arată că „Consiliul Regional Cernăuți a aprobat începând cu septembrie 2027 reorganizarea sistemului de învățământ din regiunea Cernăuți, respectiv în prezent din cele 32 de licee (12 licee mixte și 20 de licee cu predare în limba română) să rămână: 4 licee cu limba română de predare în comunitățile Cernăuți, Hliboca, Ostrița și Herța și 9 bilingve (predare în ucraineană și limba română va fi predată doar la disciplinele Limba română și Literatura română și universală) în comunitățile Mămăliga, Noua Suliță, Mahala, Tărășeni, Hliboca, Crasna, Pătrăuți, Storojineț, Ciudei”.

Deputatul subliniază că „începând cu 1 septembrie 2027 Noua Școală Ucraineană va închide liceele cu predare exclusiv în limba română din localități istorice românești precum Mahala, Tărășeni, Noua Suliță, Hliboca, Crasna, Pătrăuți, Storojineț și Mămăliga”, precizând că „niciun liceu cu predare în limba română nu va mai exista în satele de pe Valea Siretului, o zonă cu o puternică tradiție românească”.

Corendea îi cere ministrului Oana Țoiu să precizeze:

Ce măsuri a întreprins Ministerul Afacerilor Externe pentru a sprijini comunitățile românești din regiunea Cernăuți în contextul reorganizării sistemului de învățământ?

În ce mod a intervenit Ministerul pentru a proteja și promova identitatea culturală și lingvistică a românilor din regiunea Cernăuți, având în vedere că aceasta numără peste 181.780 de persoane?

Care este poziția și reacția oficială a Ministerului Afacerilor Externe față de decizia Consiliului Regional Cernăuți de a reduce numărul de licee cu predare în limba română, în condițiile în care sunt 101.230 de elevi români care doresc să studieze în limba maternă?

„Analizând situația de fapt și totodată prioritizând și promovând interesele României la nivel internațional, așa cum reiese și din reglementările legale, am rugămintea ca răspunsul să fie transmis în scris”, se arată în finalul interpelării semnate de deputatul Cosmin Corendea.

Într-un comunicat transmis sâmbătă, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că „susține ca prioritar accesul la limba română și în afara granițelor României” și a transmis Ucrainei, pe canale diplomatice, că lista orientativă a liceelor din regiunea Cernăuți „nu reflectă solicitările legitime ale minorității române”. MAE a cerut identificarea unor soluții care să nu afecteze dreptul la educație în limba maternă, subliniind că documentul „nu reprezintă o decizie finală”. La rândul său, președintele Nicușor Dan a declarat vineri, la Iași, că prevederile privind închiderea liceelor românești „nu se vor aplica până în septembrie 2027”.