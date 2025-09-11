Procesul, desfășurat de un complet de cinci judecători, îl vizează pe Bolsonaro pentru tentativa de a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile din 2022, inclusiv organizarea unei lovituri de stat și implicarea într-o organizație criminală armată, legate de atacurile susținătorilor săi asupra Congresului și Palatului Prezidențial din ianuarie 2023.

Până acum, doi judecători au votat pentru condamnare, iar alți doi, numiți de președintele Luiz Inacio Lula da Silva, urmează să își exprime votul.

Votul lui Fux, care a argumentat că procesul ar fi trebuit să fie judecat de tribunalele inferioare și că apărarea nu a avut timp suficient să studieze volumul uriaș de dovezi (aproximativ 70 terabytes de documente), poate consolida argumentul apărării că cazul ar trebui examinat de întreaga Curte Supremă de 11 membri, inclusiv de doi judecători numiți de Bolsonaro.

Divergența dintre judecători adâncește tensiunile într-un caz deja polarizant pentru societatea braziliană și care a atras mii de susținători ai fostului președinte în stradă. O eventuală procedură de apel prelungită ar putea afecta calendarul alegerilor prezidențiale din 2026, în care Bolsonaro și-a anunțat intenția de a candida, deși a fost interzis să participe în alt proces legat de dezinformarea privind sistemul de vot electronic.