Un pas important pentru drumul de mare viteză București-Giurgiu, anunță Ministrul Transporturilor

Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat, miercuri, câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. Este vorba de asocierea Activ ProiectareInfrastructură și o firmă de inginerie din Turcia.

Contractul are o valoare de 33 milioane lei, fără TVA, și este finanțat din bani europeni și de la bugetul de stat.

Durata contractului este de 16 luni.

„Studiul va stabili traseul exact, dacă va fi autostradă sau drum expres, cum se va lega cu alte proiecte (inclusiv cu viitorul Pod Giurgiu–Ruse) și va analiza și cum poate fi finanțat – inclusiv prin parteneriat public-privat. Acest drum este esențial pentru legătura rapidă între București și granița cu Bulgaria, pentru dezvoltarea infrastructurii românești”, a transmis ministrul Transoporturilor.