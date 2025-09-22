Un senator USR propune inscripționarea obligatorie a autovehiculelor publice pentru transparență

Senatorul USR Gheorghe Ștefănache a depus un amendament la o inițiativă legislativă privind managementul consumului de carburant în instituțiile publice, prin care propune ca toate autovehiculele aflate în proprietatea sau folosința autorităților să fie inscripționate vizibil cu denumirea și sigla instituției.

Potrivit parlamentarului, măsura are un dublu scop: asigurarea transparenței administrative, prin identificarea clară a vehiculelor publice în spațiul comun, și prevenirea utilizării abuzive sau în interes personal a bunurilor achiziționate din bani publici.

„Statul trebuie să fie vizibil, asumat și responsabil. Prin inscripționarea clară a autovehiculelor publice, reducem riscul de fraudă, consolidăm încrederea cetățenilor și promovăm o cultură a bunei gestiuni”, a declarat senatorul USR.

Propunerea legislativă vizează modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, urmând ca detaliile tehnice privind inscripționarea să fie stabilite prin norme metodologice aprobate de Guvern.

Inițiativa vine în contextul mai multor cazuri semnalate de presă, în care angajați ai instituțiilor publice au folosit vehiculele de serviciu în scop personal, uneori în mod fraudulos. USR consideră că această măsură reprezintă un pas concret către un stat „transparent, eficient și responsabil”.