Unde spune Bolojan că trebuie să meargă ANAF

Premierul a dat un exemplu concret. „Vorbeam de concediile medicale. Dacă vezi că e un vârf de concedii medicale exact între Crăciun și Anul Nou, în mod evident trebuie să-i verifici pe acelea. Pe acolo sunt problemele”, a explicat Bolojan.

Din analiza firmelor – de la cifre de afaceri, de la impozite pe profit, de la nivelul salariului – sunt tot felul de indicatori care țin de ramura în care există o activitate. ”O aplicare a digitalizării și a unor sisteme performante te duce către eficiență”, a spus premierul.

Bolojan a declarat că guvernul lucrează în fiecare zi cu ANAF. Instituția și-a îmbunătățit încasările, proiectele de digitalizare evoluează, colaborarea instituțională funcționează.

Totuși, aceste lucruri nu pot fi schimbate de pe o zi pe alta. „În lunile următoare sau în anul următor, ANAF-ul va demonstra într-adevăr dacă a schimbat ceva substanțial în activitate sau nu”, a spus Bolojan.

Încasarea veniturilor și combaterea evaziunii țin de legi bune

Guvernul a schimbat legile, dar mai trebuie să corecteze un pachet săptămâna următoare. Este vorba despre pachetul fiscal care a fost declarat parțial neconstituțional.

„Testele Poligraf nu au fost acceptate de Curtea Constituțională ca fiind în bună regulă. Vom scoate acel articol legat de testele Poligraf”, a explicat premierul.

Toate celelalte articole, care reglează insolvențele, care corectează lucrurile și toate portițele prin care se putea face evaziune, trebuie adoptate cât mai repede. „În așa fel încât să aibă o lege bună, presupunând că cea de-a doua condiție, oameni care vor să pună corect legea în practică, există”, a conchis Bolojan.

„Asta trebuie să facă conducerea ANAF și toate instituțiile care au acest rol”, a adăugat premierul.