USR acuză că șefii ANRE, ASF și ANCOM au prezentat Parlamentului intenții, nu cifre concrete și fapte

Șefii ANRE, ASF și ANCOM nu au oferit răspunsuri convingătoare nici referitor la primele de zeci de milioane de lei acordate fără criterii clare, nici în ceea ce privește modul de selecție a angajaților care vor părăsi instituțiile, acuză USR.

„Legea asumată de Guvern e clară: mai puține posturi, mai puțini bani, zero bonusuri. Realitatea din rapoartele prezentate astăzi de ASF, ANRE și ANCOM? Posturi «reduse» care nici nu existau, economii doar pe hârtie și măsuri care «se vor aplica» la… un moment dat. Nimeni nu a venit cu cifre reale, singurul lucru bifat e că au trimis raportul la timp, nu și conținutul cerut de lege. Reformă nu înseamnă să tai din pix, ci să recâștigi încrederea oamenilor prin măsuri concrete, care să arate că instituțiile statului nu sunt sinecuri pentru prieteni”, declară deputatul USR Adrian Echert, membru al Comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților.

ASF și ANRE nu au prezentat Parlamentului noile organigrame și nici comparație cu organigramele actuale pentru a se vedea clar dacă sunt respectate prevederile din Legea 145/2025 privind reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor din structurile de suport. Totodată, șefii celor două instituții nu prezentat grile de salarizare comparative pentru a se putea vedea dacă scad într-adevăr cu 30% salariile de bază și/sau indemnizațiile pe care le plătesc.

„Audierile de astăzi au arătat că cele trei instituții au bifat acest moment ca pe unul formal. Din păcate, nu există garanții că reorganizarea va duce la eliminarea sinecurilor și păstrarea salariaților potriviți și performanți. De exemplu, ANRE prevede ca noua structură să aibă un număr de angajați cu 4 mai puțin decât sunt azi, mutând practic salariații din zona suport în zona de specialitate. Atragem atenția ca astfel de «reorganizări» pot periclita siguranța cetățenilor dacă salariații sunt încadrați pe funcții pentru care nu au pregătirea sau experiența necesare”, afirmă deputatul USR Alin Stoica, membru în Comisia pentru muncă a Camerei Deputaților.

Pe lângă întrebările legate de politizarea autorităților de control, șefii ASF și ANCOM au evitat și întrebările privind criteriile de performanță în baza cărora au acordat prime de zeci de milioane de lei în ultimii ani.

Totodată, a rămas neclar după ce criterii vor fi selectați angajații care vor părăsi instituțiile.

„Domnul Zgonea de la ANCOM nu a putut explica de ce aproape toți angajații instituției au luat prime în 2024 și nici dacă, în urma reorganizării cerute de Guvern, rămân în funcții cei șapte consilieri „speciali”, inclusiv soția dumnealui. Cum nu a explicat nici de ce ANCOM, care clamează transparența în activitatea sa, nu a venit în Parlament anul acesta să-i fie aprobat bugetul. Am văzut astăzi cum șefii celor trei autorități de control au fugit de întrebările incomode”, precizează deputatul USR Cezar Drăgoescu, membru în Comisia pentru buget-finanțe a Camerei Deputaților.