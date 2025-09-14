Prima pagină » Politic » Victor Negrescu: Incidentele cu drone arată cât de important este faptul că România face parte din NATO

Eurodeputatul Victor Negrescu afirmă că incidentele recente cu drone demonstrează cât de importantă este apartenența României la NATO.
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
14 sept. 2025, 16:50, Politic

Incidentele recente cu drone evidențiază importanța apartenenței României la NATO și Uniunea Europeană, a declarat eurodeputatul PSD Victor Negrescu.

El subliniază că aceste provocări de securitate au fost discutate la începutul actualei sesiuni a Parlamentului European.

Negrescu reamintește că a propus ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră, inițiativă sprijinită de toți europarlamentarii români pro-europeni.

O dronă a Rusiei a intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al României și ne-a survolat teritoriul timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin dreptul localității Padina.