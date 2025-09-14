Victor Negrescu: Incidentele cu drone arată cât de important este faptul că România face parte din NATO

Incidentele recente cu drone evidențiază importanța apartenenței României la NATO și Uniunea Europeană, a declarat eurodeputatul PSD Victor Negrescu.
El subliniază că aceste provocări de securitate au fost discutate la începutul actualei sesiuni a Parlamentului European.
Negrescu reamintește că a propus ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră, inițiativă sprijinită de toți europarlamentarii români pro-europeni.
O dronă a Rusiei a intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al României și ne-a survolat teritoriul timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin dreptul localității Padina.