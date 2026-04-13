Victor Negrescu, reacție după rezultatul alegerilor din Ungaria: „Nu este doar o veste bună pentru Ungaria, ci pentru întregul proiect european”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reacționat luni dimineață, într-o postare pe Facebook, la rezultatul alegerilor din Ungaria, spunând că votul cetățenilor maghiari înseamnă un mesaj puternic atât la nivel național, cât și european.

Negrescu consideră că rezultatul scrutinului de duminică nu reprezintă doar o schimbare a guvernului care a condus țara timp de 16 ani, ci și o schimbare de direcție politică.

„Rezultatul alegerilor din Ungaria arată ceva mai profund decât o simplă schimbare de guvern, este semnalul clar că regimurile iliberale și curentele anti-europene încep să își atingă limitele. Prezența mare la vot demonstrează cât de importante sunt democrația și libertățile. Cetățenii sunt cei care au mereu puterea să decidă, iar votul lor trebuie respectat”, a declarat Victor Negrescu.

Acesta a făcut și o scurtă analiză a modelului politic maghiar din ultimii ani, despre care spune că a fost construit pe principii care au afectat relațiile europene și dezvoltarea economică.

„Ani la rând, acest model a fost construit, conform analizelor independente, pe control politic, retorică anti-UE, corupție, supunere față de regimul de la Moscova și promisiunea unei false «suveranități» care, în realitate, a adus izolare, pierderi economice și blocaje în interiorul UE și în relația cu partenerii europeni”, a explicat Victor Negrescu.

Europarlamentarul a declarat că limitele acestui tip de politică devin tot mai evidente.

„Dar realitatea nu poate fi ignorată la nesfârșit. Fără investiții, fără încredere, fără bani europeni și fără cooperare europeană, dezvoltarea stagnează. Oamenii au înțeles un lucru esențial: nu poți construi prosperitate durabilă cu scandal și falși inamici externi”, a spus el.

„Este o înfrângere și pentru partidele extremiste din România care folosesc o retorică similară”, a punctat europarlamentarul.

Negrescu a afirmat în aceeași postare că rezultatul scrutinului are un impact pozitiv asupra Uniunii Europene, adăugând că slăbirea curentelor anti-europene poate aduce mai multă stabilitate și progres în regiune.

„De aceea, acest rezultat nu este doar o veste bună pentru Ungaria, ci pentru întregul proiect european. Pentru că slăbirea curentelor anti-europene înseamnă mai multă stabilitate în regiune, decizii mai coerente la nivel european și șanse reale de avans pentru dosare esențiale, multe de interes pentru România, inclusiv deschiderea negocierilor de aderare la UE pe clustere pentru Republica Moldova”, a explicat Negrescu.

„Este șansa unui nou început, pe care sper ca cei care au câștigat alegerile din Ungaria să nu îl rateze. Așteptările sunt foarte mari, iar condițiile nu sunt tocmai ușoare. Uniunea Europeană nu este perfectă, dar rămâne singurul cadru real de dezvoltare, securitate și solidaritate pentru statele noastre”, a mai scris acesta.