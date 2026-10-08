Victor Negrescu: România are nevoie de un guvern stabil, nu de o soluție de conjunctură

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat joi, după consultările PSD cu premierul desemnat Luca Niculescu, că România are nevoie „de un guvern stabil”, susținut de o „majoritate parlamentară clară”, și nu de o soluție care să prelungească incertitudinea politică.

„România are nevoie de un guvern stabil, cu o majoritate parlamentară clară și asumată, nu de o soluție de conjunctură care să prelungească incertitudinea politică. Românii au dreptul să știe cine își asumă guvernarea, cu ce program și cu ce majoritate parlamentară. Nu este suficient un vot pentru învestirea unui guvern. Este nevoie de o majoritate care să susțină deciziile importante și să ofere predictibilitate țării”, a transmis Victor Negrescu, pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul afirmă că, pentru PSD, două obiective sunt esențiale în această perioadă: relansarea economiei și existența unei majorități parlamentare transparente.

„Pentru Partidul Social Democrat, două lucruri sunt esențiale: relansarea economică a României și o majoritate parlamentară transparentă. Nu putem continua politicile de austeritate care afectează veniturile oamenilor, consumul și perspectivele de dezvoltare. Avem nevoie de măsuri care să protejeze puterea de cumpărare, să susțină economia și să stimuleze investițiile”, a declarat Victor Negrescu.

Negrescu a mai punctat că România „trebuie să adopte bugetul pentru anul viitor, să atragă fondurile europene disponibile și să își consolideze credibilitatea în fața partenerilor internaționali”.

Acesta spune că PSD și-a prezentat propunerile și este pregătit să participe la găsirea unei soluții politice. „Apreciem dialogul constructiv purtat cu premierul desemnat Luca Niculescu”, a transmis europarlamentarul.

„România nu mai are timp de pierdut cu jocuri politice. Oamenii au nevoie de stabilitate, de un guvern care să lucreze pentru ei și de rezultate concrete”, a mai scris Victor Negrescu în postare.