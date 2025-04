Victor Ponta despre viața de student, muncă, „Hackeristan” și începuturile justiției digitale în România

Într-o reflecție sinceră asupra anilor săi de formare, Victor Ponta povestește cum experiența universitară a fost profund legată de dificultăți personale, responsabilitate timpurie și lecții de viață valoroase învățate prin muncă și studiu.

Munca în timpul facultății

Pentru a-și susține familia, de la pierderea tatălui, Ponta a avut mai multe slujbe în perioada studenției. A vândut haine împreună cu prieteni ai mamei sale, călătorind prin România într-o dubă pentru a livra marfă.

A lucrat și într-un restaurant fast-food timp de șase luni în Franța, unde câștiga 1.000 de dolari pe lună – o sumă considerabilă la acea vreme, care i-a oferit independență financiară.

Primii pași în magistratură și idealurile despre justiție

După terminarea studiilor, Victor Ponta a fost repartizat, în 1995, la Parchetul sectorului 5, la începutul unei perioade tensionate în istoria recentă a României. Primul salariu a fost de 275.000 de lei vechi.

Activitatea sa ca procuror a fost marcată de un context haotic, în care sistemul judiciar era în tranziție, iar așteptările de la tinerii magistrați erau mari.

Ponta își amintește de ”perioada romantică”, cum o numește, precum și de camaraderia dintre colegi și modul în care el și generația sa priveau justiția cu idealism – ca pe o vocație ce putea schimba lucrurile în bine, indiferent de banii pe care îi primeau. ”… Nu contează câți bani ne plătesc, noi suntem cowboy-ii buni care venim să facem ordine în orașul asuprit de bandiții răi.”

În 1998, când Valeriu Stoica a fost ministru al justiției, a primit mărire de salariu și și-a cumparat un ”Tico”, de care era foarte mândru.

A fost, spune el, o perioadă intensă și plină de provocări care i-a testat limitele și i-a consolidat principiile.

„Hackeristan” și începuturile justiției digitale în România: primul dosar instrumentat de Victor Ponta

Primul dosar în care a făcut dreptate este legat de începutul fraudelor cu carduri.

”Aveam noi prin Vâlcea, … se numea Hackeristan și au început americanii să vină prima dată în România să zică voi avem mulți cetățeni americani, că este folosit cardul pentru cumpărături, îți dai seama, procurorii mai vechi ar și i-a lăsat ține, că noi nu știm ce, nici nu știu dacă aveam noi carduri de la ale noastre, darămite cum era frauda. Și am zis eu, eu vreau să mă ocup de chestia asta. Hai ia și-am zis, dar primul lucru vreau un calculator, și țin minte și acuma un bătrân procuror, care mi-a zis bă, Victore, bă, calculatorul nu prinde hoți, mă, termină cu prostiile. M-am sus la americani și mi-a primul laptop din viața mea l-am primit donație…”

Infracțiunile violente ar trebui pedepsite aspru, deoarece au un impact de durată asupra societății. Ponta subliniază faptul că autorii actelor violente trebuie să răspundă în fața justiției pentru faptele lor: ”N-am prea fost cu criminali, cu tâlhari, dar am rămas cu o chestie pe care o am și acuma, n-o dau în politică, o spun absolut personal, că infracțiunile cu violență, ăia trebuie să stea 100 de ani în închisoare, că-i tâlhărie, că-i viol, că e, nu vorbesc de omor sau de doamnă. 100 de ani trebuie să stea. Am rămas cu, nici nu, nu pot să accept ideea că te-ai dus și-ai dat cuiva în cap.”