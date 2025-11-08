Volodimir Zelenski a numit un nou comandant pentru apărarea antiaeriană cu drone

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit vineri pe Iuri Cerevașenko în funcția de comandant pentru apărarea antiaeriană cu drone, informează Reuters.

„Sunt multe sarcini în fața noului comandant, pe care le-am stabilit în ședința de Stat Major. În special, integrarea activă a sistemelor fără pilot, în special a dronelor interceptoare, și consolidarea capacităților noastre de apărare antiaeriană cu armament avansat”, se arată în comunicatul publicat de președinția ucraineană.

Cerevașenko a contribuit la formarea primelor structuri de apărare cu drone și, de asemenea, la proiectarea și implementarea dronelor interceptoare.

Oleksandr Sirski, Comandantul-șef al armatei ucrainene, a susținut în septembrie că Ucraina urmărește conslidarea capabilităților în special a dronelor interceptoare pentru a construi un sistem de apărare „pe mai multe straturi”, împotriva atacurile rusești.