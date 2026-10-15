Zamfir a semnat pe o coală de hârtie că nu va vota guvernul Niculescu. Ce spune despre moment?

Acesta a și scris pe o coală de hârtie punctul său de vedere și s-a semnat.

„Zamfir, senator PSD, nu va vota guvernul Luca Niculescu”, a scris pe foaie Daniel, Cătălin Zamfir în timpul emisiunii.

Potrivit G4 Media, Zamfir a precizat că era vorba despre „un vot în alb” în cazul în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, le va cere social-democraților votarea unui guvern în ședință.

„Am spus că nu voi voi acorda un vot în orb Guvernului Luca Niculescu”, a declarat Zamfir pentru G4 Media.

Acesta și-a explicat decizia susținând că discuția s-a petrecut pe marginea ipotezei că PSD ar fi amenințat de DNA să voteze guvernul Luca Niculescu în orice condiții. Fondul discuției era acela că austeritatea nu trebuie să continue.

Între timp, Daniel Zamfir a devenit propunerea de Ministru al Economiei în Guvernul Niculescu. Alături de el se află și alte nume din rândul social-democraților, precum Radu Marinescu la Justiție, Alexandru Rogobete la Sănătate sau Florin Manole la Muncă, alături de tehnocrați agreați de Nicușor Dan.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, depune, joi, lista de miniștri și programul de Guvernare la Parlament. Miniștri propuși vor fi audiați, luni, iar votul de învestire al Guvernului Niculescu va avea loc, marți.