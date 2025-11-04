Prima pagină » Politic » Zelenski afirmă că raportul UE confirmă progresul Ucrainei spre aderarea la Uniune

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că Ucraina avansează sigur spre aderarea la Uniunea Europeană.
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Nițu Maria
04 nov. 2025, 16:41, Politic

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus marți că noul raport al Comisiei Europene privind reformele din Ucraina arată că țara „se îndreaptă cu încredere” către aderarea la Uniunea Europeană.

El a mai declarat că Ucraina este pregătită să înceapă primele trei capitole de negocieri.

„Ne așteptăm ca acțiunea decisivă a Uniunii Europene să depășească toate obstacolele artificiale pentru o Europă puternică și unită”, a transmis președintele ucrainean într-un mesaj publicat pe platforma X.