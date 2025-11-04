Zelenski afirmă că raportul UE confirmă progresul Ucrainei spre aderarea la Uniune

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus marți că noul raport al Comisiei Europene privind reformele din Ucraina arată că țara „se îndreaptă cu încredere” către aderarea la Uniunea Europeană.
El a mai declarat că Ucraina este pregătită să înceapă primele trei capitole de negocieri.
„Ne așteptăm ca acțiunea decisivă a Uniunii Europene să depășească toate obstacolele artificiale pentru o Europă puternică și unită”, a transmis președintele ucrainean într-un mesaj publicat pe platforma X.
The European Commission’s Enlargement Package Report confirms: Ukraine is confidently moving toward EU membership and ready to open Clusters 1, 2, and 6.
This is the best assessment to date—proof that even as we defend against Russia’s full-scale aggression, Ukraine continues to…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2025