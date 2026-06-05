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Cătălin Cîrstoiu: România are azi în medicină „două lumi paralele”

Cătălin Cîrstoiu, directorul Spitalului Universitar de Urgență București, a afirmat că România are astăzi, în medicină, „două lumi paralele”.
Cătălin Cîrstoiu: România are azi în medicină „două lumi paralele”
Sursa foto: Facebook/Cătălin Cîrstoiu
Iulian Moşneagu
05 iun. 2026, 22:26, Știrile zilei
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„Dincolo de incertitudini de securitate națională, de griji normale într-o astfel de situație… Dincolo de tumultul firesc al știrilor, al alertelor mediatice, al comentariilor picante ale unora… Dincolo de «nominalizările la Oscar» tipice acestor momente… Echipa mea duce mai departe povestea INEXOMS, astăzi la Cluj, peste două săptămâni la Iași”, a scris Cătălin Cîrstoiu, într-o postare pe Facebook.

Medicul a afirmat că duce mai departe munca sa de 20 de ani și „concepte medicale noi, inovative”, aplicate zi de zi.

Acesta a mai spus că România are astăzi, în medicină, „două lumi paralele”.

„Duc mai departe experiența medicală și de conducere din SUUB, într-o Românie care are azi în medicină două lumi paralele… și sper, cândva, cumva, așa ceva să nu mai existe. Printr-un proiect european”, a conchis Cătălin Cîrstoiu.

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