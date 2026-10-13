Cel mai mare spital de la Dunărea de Jos, dotat cu Secție de Cardiologie Intervențională. Unitatea devine un centru regional

Sala de operații complet echipată pentru montarea de stenturi și stimulatoare cardiace a fost amenajată în noua Secție de Cardiologie Intervențională a Spitalului de Urgență din Galați.

Investiția de peste 22,5 milioane de lei pentru salvarea pacienților cu boli grave de inimă a fost realizată în cadrul unui proiect al Consiliului Județean Galați. Unitatea modernă a fost inaugurată marți.

„În cazul unui infarct miocardic, fiecare minut contează! În 2025, la Secția de Cardiologie a Spitalului Județean au fost internați aproape 3.000 de pacienți, dintre care peste 1.500 au avut nevoie de servicii de terapie intensivă coronariană. Prin investițiile într-o secție dedicată exclusiv cardiologiei intervenționale, spitalul va dispune de capacități suplimentare de diagnosticare și tratare a afecțiunilor cardiovasculare grave – inclusiv o sală de operații complet echipată, iar timpul de intervenție în cazurile de urgență va fi considerabil redus”, a transmis președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

Ce proceduri vor fi realizate la noua secție din Galați

Noua secție va permite realizarea unor proceduri complicate și va consolida importanța în regiune a spitalului gălățean.

„Ce înseamnă acest lucru pentru pacienți? Medicii vor putea efectua la Galați: Coronarografii, pentru investigarea arterelor inimii; Angioplastii și montări de stenturi, pentru restabilirea circulației sângelui către inimă; Implanturi de stimulatoare cardiace, pentru tratarea anumitor tulburări de ritm cardiac. Cererea pentru astfel de intervenții este confirmată de rezultatele echipei medicale. În 2020, în premieră la Spitalul Județean Galați, s-a montat primul stent, iar în 2021 s-a realizat primul implant de stimulator cardiac. De atunci și până în prezent, aproape 2.500 de astfel de operații au fost făcute la Galați, ceea ce înseamnă tot atâtea vieți salvate, a explicat Costel Fotea.

Zeci de echipamente moderne

Autoritățile gălățene au mai anunțat că noua secție a fost dotată cu 80 de echipamente medicale de ultimă generație, prin proiectul „Inimi sănătoase – comunități puternice”, în valoare de 14,5 milioane de lei, derulat prin Programul Sănătate. Printre acestea se numără „aparatul de radiologie C-ARM, sistemul de electrofiziologie cu cartografiere 3D și stația centrală de monitorizare a funcțiilor vitale pentru 26 de pacienți, alături de defibrilatoare, injectomate și alte echipamente medicale esențiale”.

Pentru confortul pacienților, secția a fost amenajată într-un spațiu de peste 700 mp, complet modernizat și recompartimentat, cu 25 de paturi în 12 saloane, fiecare cu grup sanitar propriu. Secția beneficiază de instalații de oxigen, sisteme de ventilație și purificare a aerului, climatizare individualizată, finisaje antibacteriene și sisteme moderne de siguranță, au precizat autoritățile gălățene.