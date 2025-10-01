Copiii care au avut COVID de două ori au risc dublu de a dezvolta COVID lung, inclusiv miocardită

A doua infectare creşte riscul de durere, oboseală, dureri de cap, bătăi cardiace anormale şi leziuni renale. Iar riscul unui copil de a dezvolta miocardită – inflamaţia muşchiului cardiac care poate slăbi organul sau chiar fi fatală – s-a triplat după a doua infectare cu COVID, în timp ce probabilitatea de a dezvolta cheaguri de sânge a fost de peste două ori mai mare.

Miocardita, deşi rară, este cea mai frecventă afecţiune asociată cu COVID lung la tineri, au precizat cercetătorii.

Studiul se bazează pe dosarele medicale electronice ale peste 465.000 de copii şi adolescenţi din SUA, colectate între ianuarie 2022 şi octombrie 2023, când Omicron era varianta dominantă.

„Rezultatele acestui studiu susţin şi mai mult unul dintre cele mai puternice argumente în favoarea vaccinării: mai multe vaccinuri ar trebui să ducă la mai puţine infecţii, ceea ce ar trebui să ducă la mai puţine cazuri de COVID lung”, a declarat dr. Ravi Jhaveri, şeful secţiei de boli infecţioase pediatrice la Spitalul de Copii Ann & Robert H. Lurie din Chicago.

COVID lung poate dura luni sau ani şi a fost identificat cu peste 200 de simptome, inclusiv oboseală, confuzie mentală, dureri toracice şi musculare. Afecţiunea creşte riscul de anxietate, depresie, tulburări de somn şi chiar de deces, notează The Independent.