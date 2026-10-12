Cum a schimbat radioterapia modernă tratamentul cancerului (P)

Tehnicile moderne de radioterapie externă permit adaptarea tratamentului la particularitățile fiecărui caz. Radioterapia cu intensitate modulată (IMRT) ajustează forma și intensitatea fasciculelor de radiație, iar radioterapia cu arc modulată volumetric (VMAT) administrează tratamentul în timp ce acceleratorul se rotește în jurul pacientului. De asemenea, radioterapia ghidată imagistic (IGRT) folosește imagini pentru verificarea poziției zonei tratate, în timp ce radioterapia ghidată de imagistica de suprafață (SGRT) utilizează sisteme optice tridimensionale pentru poziționarea și monitorizarea pacientului, fără expunere suplimentară la radiații ionizante.

Pentru anumite tumori și metastaze bine delimitate poate fi indicată radioterapia stereotaxică. Aceasta permite administrarea cu un grad ridicat de precizie a unor doze mari de radiație, într-o singură ședință sau într-un număr redus de fracții. Stereotaxia poate fi indicată în cazul unor pacienți cu tumori primare, dar și pentru metastaze cerebrale, pulmonare, hepatice, osoase, ganglionare sau suprarenale. În cazuri atent selectate, inclusiv în unele forme de boală oligometastatică, tratamentul local al focarelor metastatice poate fi integrat în strategia oncologică.

O altă metodă de tratament local este și brahiterapia

În acest caz, sursa radioactivă este poziționată în interiorul sau foarte aproape de tumora care trebuie tratată. Astfel, o doză ridicată de radiație poate fi administrată într-o zonă bine definită, limitând expunerea structurilor sănătoase învecinate. Brahiterapia poate avea indicații în mai multe tipuri de cancer, inclusiv în cancere ginecologice, și poate fi utilizată ca tratament unic sau asociată cu alte metode terapeutice.

Radioterapia poate fi utilizată ca tratament unic sau poate fi integrată într-un plan terapeutic mai amplu, stabilit de echipa oncologică multidisciplinară – Tumor Board. În funcție de tipul și stadiul bolii, aceasta poate fi asociată cu intervenția chirurgicală, chimioterapia, imunoterapia, hormonoterapia sau alte terapii sistemice, într-o strategie adaptată fiecărui pacient.

Stabilirea tipului de radioterapie – radioterapia externă, stereotaxie sau brahiterapie – se realizează în funcție de tipul cancerului, stadiul bolii, localizare și dimensiunea leziunilor, tratamentele efectuate anterior și starea generală a pacientului. Progresele tehnologice au extins opțiunile de tratament pentru cancer, însă indicația pentru fiecare procedură trebuie stabilită individualizat.

La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții au acces la tehnici moderne de radioterapie externă, precum și la stereotaxie și brahiterapie, în funcție de indicația stabilită individualizat. Procedurile sunt realizate cu ajutorul unor echipamente performante, de o echipă medicală experimentată. Cazurile complexe sunt analizate în Tumor Board, iar specialiștii din comisie stabilesc un plan terapeutic personalizat. Unele proceduri sunt efectuate gratuit, prin Programul Național de Oncologie.