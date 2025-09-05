De ce fac infarct femeile aparent sănătoase?

Femeile care par complet sănătoase, dar au inflamații în corp, au un risc cu 77% mai mare de a face infarct pe parcursul vieții. Datele vin dintr-un studiu de trei decenii publicat în European Heart Journal.

Cercetătorii au urmărit 12.530 de femei care nu prezentau factorii de risc obișnuiți. Nu aveau hipertensiune, colesterol ridicat, diabet sau nu fumau.

Surpriza a venit de la analizele de sânge: femeile cu niveluri ridicate ale proteinei C-reactive (CRP), un marker al inflamației, s-au dovedit mult mai vulnerabile, relatează Independent.

Riscul nu se oprește la infarct. Aceleași femei cu inflamație au avut un risc cu 39% mai mare de accident vascular cerebral. De asemenea, au cu 52% riscuri mai mari pentru orice eveniment cardiovascular major, comparativ cu cele cu CRP scăzut.

Inflamația explică atacurile de cord la femeile fără factori de risc

„Multe femei care suferă atacuri de cord nu prezintă factorii de risc tipici”, explică dr. Paul Ridker de la Mass General Brigham, coordonatorul studiului. „Datele noastre arată că inflamația poate fi explicația lipsă”.

Testul pentru CRP măsoară niveluri mai mari de trei miligrame pe litru de sânge și poate identifica femeile cu risc încă de la 40 de ani. Acest lucru permite intervenția timpurie, nu așteptarea până la 70 de ani când „adesea este prea târziu”.

Femei aparent sănătoase au risc crescut de infarct din cauza inflamației

Inflamația cronică, chiar și la niveluri scăzute, favorizează formarea plăcilor în artere, le slăbește și declanșează cheagurile de sânge care provoacă atacurile de cord și accidentele vasculare.

Studiul oferă și o soluție. Medicamentele cu statine pot reduce riscul cu peste o treime la femeile cu inflamație, chiar dacă nu au alți factori de risc cardiovasculari.