De ce ne împiedicăm mai des după 50 de ani: un fizioterapeut arată exercițiul de câteva minute care salvează mersul

Odată cu vârsta scad în mod natural masa musculară, forța și viteza de reacție a mușchilor și nervilor, spune dr. Sergio López López, fizioterapeut și doctor în științele activității fizice la Universitatea San Jorge din Zaragoza, citat de Blic. Procesul nu este însă inevitabil și poate fi încetinit considerabil cu un exercițiu simplu, care se face acasă.

Mișcarea pe care toată lumea o uită

Când vine vorba de echilibru, sfaturile obișnuite se opresc la ridicarea pe vârfuri și la întărirea gambelor. Aproape nimeni nu se gândește la mișcarea opusă: ridicarea vârfului piciorului spre gambă, numită dorsiflexie. Ea ne permite să pășim peste denivelări fără ca degetele să se agațe de covor, de bordură sau de o groapă din trotuar.

„Pe măsură ce scade capacitatea de a ridica partea din față a piciorului, se reduce distanța de siguranță și crește riscul de împiedicare”, avertizează López.

Responsabil pentru această mișcare este mușchiul tibial anterior. El ține degetele ridicate în timp ce piciorul se avântă înainte și controlează coborârea lină a tălpii atunci când călcâiul atinge solul. Dacă te împiedici tot mai des de obstacole care înainte nu îți puneau probleme, mușchiul a slăbit și are nevoie de antrenament țintit, spune fizioterapeutul.

Miza este mare. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 684.000 de oameni mor anual în urma căderilor, iar adulții de peste 60 de ani sunt cei mai afectați. Alte 37,3 milioane de căderi pe an sunt atât de grave încât necesită îngrijiri medicale.

Exercițiul care se face lângă un scaun

Exercițiul descris de López este simplu: stai lângă un scaun sau un perete, cu călcâiele lipite de podea, ridici partea din față a ambelor tălpi cât de mult poți, apoi o cobori încet. Recomandarea este de două-trei serii a câte 10–15 repetări, de două-trei ori pe săptămână. Când mișcarea devine ușoară, se poate adăuga o bandă elastică, notează și publicația spaniolă Trendencias.

Specialistul recomandă alternarea cu ridicarea pe vârfuri, astfel încât toate grupele de mușchi ale gleznei să fie întărite în mod echilibrat.

„Concentrați-vă pe calitatea mișcării, nu pe numărul de repetări”, sfătuiește fizioterapeutul. Trei lucruri merită urmărite: dacă ambele tălpi se ridică la fel de sus, dacă călcâiele rămân fixe pe podea și dacă o parte obosește mult mai repede decât cealaltă. O diferență de forță între piciorul stâng și cel drept este un semnal de alarmă.

Când trebuie mers la medic

Unele semne cer un consult de specialitate, nu doar exerciții, potrivit El Tiempo. Printre ele se numără o schimbare recentă sau progresivă în felul în care se ridică talpa, diferențele evidente între picioare și târșâitul repetat al unui picior. Furnicăturile, amorțeala sau un „picior căzut” pronunțat pot indica o problemă la nervi sau una neurologică.