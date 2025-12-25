Experții dezvăluie ce te poate face mai fericit decât cadourile

Conform Healthy Minds Poll realizat de American Psychiatric Association, 31% dintre americani consideră că oferirea și primirea de cadouri este tradiția de sărbători pe care o așteaptă cu cea mai mare nerăbdare în acest an.

Însă experții susțin că există și alte modalități de a dărui care pot aduce aceeași satisfacție sau chiar mai mare.

Bunătatea declanșează dopamina

„Actele de bunătate declanșează o eliberare de dopamină, substanța chimică a creierului responsabilă de recompense și motivație”, explică Jennifer Moss, fost membru al Global Happiness Council și autoare a cărții „Unlocking Happiness at Work”, citată de CNBC.

Un studiu a descoperit că efectuarea de acte de bunătate timp de șapte zile, fie pentru prieteni, fie pentru străini, crește fericirea.

Gesturi simple care fac diferența

Cercetătorii au identificat mai multe acțiuni care contribuie la bunăstarea personală:

Ajutarea străinilor prin gesturi precum ținerea ușii deschise sau lăsarea cuiva să se încadreze în trafic poate avea un impact semnificativ. Voluntariatul la un adăpost pentru animale, un adăpost pentru persoane fără adăpost sau un centru de educație reprezintă o altă opțiune valoroasă.

„Chiar și gesturi simple, cum ar fi a duce o băutură caldă unui prieten sau a mulțumi sincer unui angajat din comerț, pot îmbunătăți starea de spirit și pot crește sentimentul de conexiune socială”, subliniază Moss.

Reducerea stresului prin bunătate

Există dovezi că aceste acțiuni nu doar că sporesc fericirea, ci și ameliorează stresul. Acest aspect devine esențial având în vedere că 41% dintre americani se așteaptă la mai mult stres în perioada sărbătorilor de anul acesta decât anul trecut, potrivit APA.

„Imagistica cerebrală arată că ajutorarea altora activează centrele de recompensă și reduce activitatea în regiunile legate de stres”, explică experta în stres Rebecca Heiss.

Reconfigurarea creierului

„Când ne concentrăm pe contribuția la comunitățile noastre, ne reconfigurăm literalmente creierul pentru a gestiona stresul mai eficient”, concluzionează Heiss.

Astfel, în loc să te concentrezi exclusiv pe cadouri materiale, experții recomandă să incluzi în planurile de sărbători și acte de bunătate care pot aduce beneficii atât pentru tine, cât și pentru cei din jur.