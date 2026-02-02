Explozie de psihoze la tineri: Numărul de cazuri a crescut cu 60% în ultimii 26 de ani

Experții avertizează asupra unei explozii a psihozelor la tineri. Un studiu canadian arată o creștere îngrijorătoare a numărului de persoane diagnosticate cu boli psihotice, cum ar fi schizofrenia. Noile diagnostice la adolescenți și tineri cu vârste între 14 și 20 de ani au crescut cu 60% între 1997 și 2023, scrie Daily Mail.

Cercetarea a analizat datele spitalicești asociate cu 12,2 milioane de persoane născute între 1960 și 2009 care locuiesc în provincia Ontario. Aproximativ 152.000 au fost diagnosticați cu o tulburare psihotică. S-a înregistrat o creștere distinctă a cazurilor observate la persoanele născute începând cu 1980.

Risc cu 70% mai mare pentru generația 2000

Persoanele născute între 2000 și 2004 au o probabilitate cu 70% mai mare de a fi diagnosticate cu schizofrenie decât persoanele născute la sfârșitul anilor 1970. Cei născuți la începutul anilor 1990 aveau o probabilitate cu 38% mai mare de a fi diagnosticați cu psihoză până la vârsta de 30 de ani.

Schizofrenia este o afecțiune cronică de sănătate mintală caracterizată prin episoade psihotice. Indivizii pierd contactul cu realitatea, experimentând iluzii și halucinații. Psihoza este o boală mintală gravă care poate determina o persoană să reprezinte un pericol pentru sine sau pentru alții.

Canabisul, principalul suspect

Dr. Daniel Myran, autorul principal al studiului, a declarat că o posibilă cauză a creșterii numărului de boli psihotice este consumul de droguri, în special de canabis. Există o corelație incontestabilă între creșterea consumului de substanțe în Canada și concluziile studiului.

Consumul de substanțe, în special la o vârstă fragedă, este asociat cu dezvoltarea și agravarea tulburărilor psihotice. Consumul de substanțe în Canada a crescut în ultimele două decenii. Canabisul este în mod constant cel mai consumat drog ilegal în Anglia și Țara Galilor. Aproximativ 2,3 milioane de persoane l-au consumat în anul care s-a încheiat în martie 2024.

Cercetările publicate în 2024 arată că adolescenții care au consumat canabis au avut o probabilitate de 11 ori mai mare de a avea un episod psihotic la vârsta adultă.

Îmbătrânirea părinților, alt factor de risc

Alte cauze potențiale includ creșterea stresului social și financiar și experiențele dificile sau traumatice din copilărie. O altă cauză posibilă ar putea fi faptul că părinții au copii mai târziu în viață. Acest lucru ridică îngrijorări cu privire la calitatea spermei și a ovulelor.

Bărbații sunt mai predispuși să dezvolte psihoză decât femeile. Persoanele cu schizofrenie sunt mai predispuse să provină dintr-un mediu socio-economic defavorizat.

Creștere a crimelor asociate cu psihoza

Dr. Niall Campbell, psihiatru consultant, avertizează asupra unei probleme de sănătate publică tot mai grave. Accesul ușor online la forme foarte puternice ale canabisului cunoscut sub numele de „skunk” crește riscul de paranoia și halucinații.

În aprilie 2024, Marcus Monzo, în vârstă de 37 de ani, a ucis un elev de 14 ani în timpul unui episod psihotic indus de canabis. Anul trecut, Sekai Miles, în vârstă de 23 de ani, diagnosticat cu schizofrenie paranoică exacerbată de consumul de canabis, l-a bătut până la moarte pe un bătrân de 87 de ani.